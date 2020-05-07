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15 минут назад
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
Сотрудник спецслужб подозревается в коррупции.
Изданию «Коммерсант» стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество. Фролов знакомится с материалами дела, свою вину он отрицает.
Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич. Обвинения же фигурантам, в том числе в окончательной редакции, предъявляли подчиненные генерал-майора юстиции Тутевича. Главным фигурантом этого расследования стал Дмитрий Фролов, который с 2006 по 2013 год проходил службу на различных должностях в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. 16 июля 2013 года полковника Фролова, являвшегося заместителем начальника управления «К», уволили в связи с утратой доверия — у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.
По данным следствия, в сентябре 2007 г. к полковнику Фролову, который курировал сферу банковского надзора и взаимодействовал с руководством Центробанка, обратились представители банка «Кредитимпэкс». Как пишет газета, председатель правления банка Дмитрий Катай и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов при посредничестве советника Катая по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора военной контрразведки, вышли на Фролова после того, как Центробанк выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с ненадлежащими контрагентами. Как считают в Следственном комитете России, Фролов согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций, уточняют «Ведомости».
ООО «Кредитимпэкс» было основано 17 сентября 1992 г., по итогам I квартала 2014 г. занимало 793-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Банк лишился лицензии в мае 2014 г. в связи с тем, что не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности. Кроме того, на протяжении 2013 г. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд руб.
Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич. Обвинения же фигурантам, в том числе в окончательной редакции, предъявляли подчиненные генерал-майора юстиции Тутевича. Главным фигурантом этого расследования стал Дмитрий Фролов, который с 2006 по 2013 год проходил службу на различных должностях в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. 16 июля 2013 года полковника Фролова, являвшегося заместителем начальника управления «К», уволили в связи с утратой доверия — у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.
По данным следствия, в сентябре 2007 г. к полковнику Фролову, который курировал сферу банковского надзора и взаимодействовал с руководством Центробанка, обратились представители банка «Кредитимпэкс». Как пишет газета, председатель правления банка Дмитрий Катай и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов при посредничестве советника Катая по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора военной контрразведки, вышли на Фролова после того, как Центробанк выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с ненадлежащими контрагентами. Как считают в Следственном комитете России, Фролов согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций, уточняют «Ведомости».
ООО «Кредитимпэкс» было основано 17 сентября 1992 г., по итогам I квартала 2014 г. занимало 793-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Банк лишился лицензии в мае 2014 г. в связи с тем, что не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности. Кроме того, на протяжении 2013 г. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд руб.