В липецком зоопарке ожидают рождения детенышей у пары ягуаров

Пополнение в липецком зверинце должно случится уже в июле – пара ягуаров Чип и Эстрелла ждет потомство.





По словам директора зоопарка Александра Осипова, это будет седьмой помёт пары. Самец Чип, чёрной окраски, прибыл в Липецк из зоопарка Алма-Аты в 2009 году. Сейчас ему уже 12 лет. Самку Эстреллу, обычной пятнистой окраски, привезли из Ленинградского зоопарка в 2012 году. Ей 9 лет.



У Эстреллы папа чёрный, а мама пятнистая. По сочетанию генов детёныши могут родиться как пятнистой, так и чёрной окраски.



- Всего за время существования семьи на свет появились шестнадцать котят: шесть мальчиков и десять девочек. Половина приплода – ягуарята чёрного цвета, - рассказал Александр Осипов.



С просьбой передать детенышей в липецкий зоопарк уже обратились несколько зверинцев, в их числе зоопарк Костромы.



Чёрный ягуар находится под угрозой исчезновения и включён в международную Красную книгу. Животных истребляли из-за красивого меха.