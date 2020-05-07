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22 минуты назад

Крым может остаться без туристов

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#Крым #туризм
Крым может остаться без туристов

Региональное правительство считает, что курортный сезон находится под угрозой срыва.

В этом году курортный сезон в Крыму может не начаться. Под угрозой также заведения общественного питания. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на оперативном штабе по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции в РК, передаёт «Крым 24».

- Курортная сфера, общепит – это те виды деятельности, без перспективы открыться в ближайшее время. Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только, если позволит благоприятная обстановка на полуострове, — сказал Аксёнов.

Глава республики рассказал, что разрабатывается программа внутреннего туризма. Осуществится она лишь при условии соблюдения условий безопасности. Работа предприятий различных сфер деятельности и организаций Крыма начнется с 18 мая, с 12 мая вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил Аксенов. В список предприятий и сфер деятельности, которым будет разрешено начать работу с 18 мая, не вошли отели, санатории и пансионаты полуострова. Список будет опубликован на портале правительства.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, напоминает ТАСС. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности на нем, должны обязательно помещаться в обсерватор на две недели. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион из-за пандемии коронавируса может снизиться на 950 тыс. человек. Эксперты прогнозируют, что Крым в этот период недосчитается около 2 млн туристов. Пока не будет найдена вакцина от коронавируса, "нам с вами с ним жить", отметил Аксенов.

Новой коронавирусной инфекцией в Крыму на утро четверга заболели 168 человек, за последние сутки выявлено восемь новых случаев, выздоровели 41, сообщили власти региона.
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#Крым #туризм

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