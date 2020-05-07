В России
27 минут назад
Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных COVID
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Суточный прирост составляет 6,8%.
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160. По этому показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса. Первое место по количеству зараженных занимают США. Далее идут Испания, Италия и Великобритания. По данным Университета Хопкинса на 6 мая, в мире выявлено 3 754 650 случаев этой инфекции.
Как сообщают «Известия», за минувшие сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 231 человека. Из них 48,7% не имели клинических проявлений. За это же время произошло 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2476 человек. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается свыше 231 тыс. человек. За последние сутки провели 169,4 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 4,8 млн исследований.
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающая заболевание COVID-19, началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
Как сообщают «Известия», за минувшие сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 231 человека. Из них 48,7% не имели клинических проявлений. За это же время произошло 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2476 человек. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается свыше 231 тыс. человек. За последние сутки провели 169,4 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 4,8 млн исследований.
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающая заболевание COVID-19, началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
1 88
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