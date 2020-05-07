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Военные археологи ищут родственников красноармейцев, погибших в Шталаге-302
Сообщество «Военная археология» в социальной сети Фейсбук опубликовало обширный список военнопленных, умерших в одном из отделений Шталага № 302 в 1941-1942 годах.
30 июня 2017 года на месте кладбища военнопленных состоялась церемония открытия мемориальных плит, на которых на русском языке увековечены имена 167 бойцов и командиров Красной Армии.
«Военной археологией» уже разысканы родственники 38 воинов. В церемонии приняли участие 12 родственников опознанных нами воинов. Но родные 129 бойцов до сих пор не найдены, их семьи не знают об их судьбе.
Из опубликованного списка, трое – жители районов Курской и Воронежской областей, после 1954 года вошедших в состав Липецкой области. Военными археологами разыскиваются родственники и близкие следующих узников:
МОРОЗОВ Василий Дмитриевич. Родился: 05.04.1913 г., д.Высоковское. Призван Тербунским РВК, Курская обл. Красноармеец, 42 тп 21 тд. Семья: Морозова Пелагея, Курская обл., Тербунский р-н, Семеновский с/с, д. Княжное. Умер в плену 2.2.1942.
ПАВЕЛЬЕВ Василий Максимович. Родился: 1909 г., Воронежская обл., Грачевский р-н, д.Завальное. Призван Грачевским РВК, Воронежская обл., 1941 г. Красноармеец. Семья: Павельева Елизавета Константиновна — жена, адрес тот же. Умер в плену 27.4.1942.
ПАВЕЛЬЕВ Никита Максимович. Родился: 1887 г., Воронежская обл., Грачевский р-н, д.Завальное. Призван Грачевским РВК, Воронежская обл., 12.09.1941. Красноармеец, 2 сп. Семья: Павельева Александра Васильевна — жена, адрес тот же. Умер в плену 28.3.1942.
На фото: узники Шталаг-302