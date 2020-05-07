Военные археологи ищут родственников красноармейцев, погибших в Шталаге-302

Сообщество «Военная археология» в социальной сети Фейсбук опубликовало обширный список военнопленных, умерших в одном из отделений Шталага № 302 в 1941-1942 годах.

В 2014 году на территории Западно-Поморского воеводства Республики Польша вблизи деревни Сосновице у городка Гольчево (немецкое название Гюльцов) состоялась международная экспедиция по поиску погребений советских военнопленных, умерших в одном из отделений Шталага № 302. В результате были обнаружены останки 180 военнослужащих. По выявленным опознавательным знакам военнопленных, шталаговским жетонам, и документам из Центрального архива Министерства обороны РФ удалось опознать 167 бойцов и командиров РККА, которые умерли по причине истощения и болезней в период с осени 1941 до лета 1942 года. Среди опознанных воинов – уроженцы 42-х региона России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана и Грузии – все они числились пропавшими без вести.



30 июня 2017 года на месте кладбища военнопленных состоялась церемония открытия мемориальных плит, на которых на русском языке увековечены имена 167 бойцов и командиров Красной Армии.



«Военной археологией» уже разысканы родственники 38 воинов. В церемонии приняли участие 12 родственников опознанных нами воинов. Но родные 129 бойцов до сих пор не найдены, их семьи не знают об их судьбе.



Из опубликованного списка, трое – жители районов Курской и Воронежской областей, после 1954 года вошедших в состав Липецкой области. Военными археологами разыскиваются родственники и близкие следующих узников:



МОРОЗОВ Василий Дмитриевич. Родился: 05.04.1913 г., д.Высоковское. Призван Тербунским РВК, Курская обл. Красноармеец, 42 тп 21 тд. Семья: Морозова Пелагея, Курская обл., Тербунский р-н, Семеновский с/с, д. Княжное. Умер в плену 2.2.1942.



ПАВЕЛЬЕВ Василий Максимович. Родился: 1909 г., Воронежская обл., Грачевский р-н, д.Завальное. Призван Грачевским РВК, Воронежская обл., 1941 г. Красноармеец. Семья: Павельева Елизавета Константиновна — жена, адрес тот же. Умер в плену 27.4.1942.



ПАВЕЛЬЕВ Никита Максимович. Родился: 1887 г., Воронежская обл., Грачевский р-н, д.Завальное. Призван Грачевским РВК, Воронежская обл., 12.09.1941. Красноармеец, 2 сп. Семья: Павельева Александра Васильевна — жена, адрес тот же. Умер в плену 28.3.1942.



На фото: узники Шталаг-302



