В России
сегодня, 12:00
Курс рубля укрепляется к евро и доллару
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 19,1 копейки до 77,14 рубля.
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет ТАСС. К 10:16 мск российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара снизился до 74,03 рубля (-0,7%), а курс евро - до 80,05 рубля (-0,5%).
Котировки нефти остаются под давлением из-за опасений переизбытка, поскольку пандемия коронавируса резко снизила спрос на топливо, уточняют «Вести». Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1,4% и составила $29,31 за баррель. Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 1,6% до $23,6 за баррель.
Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55. 22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель.
Котировки нефти остаются под давлением из-за опасений переизбытка, поскольку пандемия коронавируса резко снизила спрос на топливо, уточняют «Вести». Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1,4% и составила $29,31 за баррель. Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 1,6% до $23,6 за баррель.
Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55. 22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель.