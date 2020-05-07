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Известный бизнесмен задержан по делу о двойном убийстве
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Под подозрение попал состоятельный делец из Красноярского края.
Следственный комитет России сообщил о задержании предпринимателя, бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, который, по данным следствия, причастен к организации двойного убийства в 1994 году. Его заподозрили в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР).
По делу об их убийстве уже привлекали к ответственности непосредственных исполнителей. Сергей Бакуров получил пожизненный срок, Владимир Чучков остается в розыске, напомнили в СК. Владимир Татаренков, приговоренный к 13 годам колонии за участие в организации убийства, дал показания на Быкова, назвав его одним из организаторов преступления. На основании его показаний и других собранных следствием доказательств у следователей появилась доказательная база о причастности бизнесмена к преступлению. В связи с этим он и был задержан, уточняет «Интерфакс».
По версии следствия, в 1994 году Татаренков организовал ОПГ, которая участвовала в криминальных войнах за контроль над Красноярским и Саяногорским алюминиевыми заводами. Летом 1994 года члены ОПГ Татаренкова убили Войтенко и Наумова. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства - Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Быков родился 17 января 1960 года, дает справку ТАСС. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 90-е годы стал предпринимателем, с 1997-го по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годы Быков - председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как "Паша Цветомузыка". В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на жизнь Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок, так как прошла половина условного срока и он не имел замечаний в период его отбывания.
По делу об их убийстве уже привлекали к ответственности непосредственных исполнителей. Сергей Бакуров получил пожизненный срок, Владимир Чучков остается в розыске, напомнили в СК. Владимир Татаренков, приговоренный к 13 годам колонии за участие в организации убийства, дал показания на Быкова, назвав его одним из организаторов преступления. На основании его показаний и других собранных следствием доказательств у следователей появилась доказательная база о причастности бизнесмена к преступлению. В связи с этим он и был задержан, уточняет «Интерфакс».
По версии следствия, в 1994 году Татаренков организовал ОПГ, которая участвовала в криминальных войнах за контроль над Красноярским и Саяногорским алюминиевыми заводами. Летом 1994 года члены ОПГ Татаренкова убили Войтенко и Наумова. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства - Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Быков родился 17 января 1960 года, дает справку ТАСС. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 90-е годы стал предпринимателем, с 1997-го по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годы Быков - председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как "Паша Цветомузыка". В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на жизнь Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок, так как прошла половина условного срока и он не имел замечаний в период его отбывания.
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