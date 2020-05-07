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Лидерами по приросту случаев COVID-19 стали три региона

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#коронавирус
Лидерами по приросту случаев COVID-19 стали три региона

Больше всего зараженных обнаружили за последние сутки в Московской области, Ленинградской и Нижегородской областях.

В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область, сообщает оперативный штаб. В Москве за 24 часа выявлено 6703 случаев инфекции, в Подмосковье — 842, в Нижегородской области — 312, в Петербурге — 306. Следом идут Дагестан (105) и Татарстан (105). В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом, сообщает «Лента».

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах. Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 177 тыс. 160 случаев (плюс 6,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за прошедшие сутки в РФ выписаны по выздоровлении 2 тыс. 476 человек, из них в Москве - 769. За весь период выписаны по России 23 тыс. 803 человека.Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 88 пациентов с коронавирусом. За весь период по России скончались 1 625 человек, привод данные агентство «Москва».
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#коронавирус

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