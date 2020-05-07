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сегодня, 11:44
Правительство может узаконить ваучеры для перевозчиков
Авиакомпаниям хотят разрешить не возвращать пассажирам деньги.
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсант». Согласно законопроекту, компании получат право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для покупки нового билета или выдавать ваучер на будущую поездку.
По информации издания, власти уже подготовили соответствующий законопроект, он может быть вынесен на рассмотрение уже в мае и принят в случае установления в стране режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Меры считаются «спасительными», в частности, для авиаотрасли, которую в противном случае ожидают массовые банкротства. Источники «Коммерсанта» говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на «Аэрофлот». В нынешней ситуации компании неспособны вернуть эти деньги. В свою очередь РЖД вернули клиентам уже восемь миллиардов рублей, а крупнейшим круизным компаниям предстоит отдать по меньшей мере 2,2 миллиарда рублей авансовых платежей, которые уже были израсходованы на нужды флота, напоминает «Лента».
Изначально с инициативой выступил Минтранс из-за сложной ситуации, в которой оказались перевозчики в связи с карантинными мерами на фоне коронавируса. Утверждается, что спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования упал более чем на 70%. В авиации объем возвратов может составить 70 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей приходятся на авиакомпанию «Аэрофлот». При этом многие авиакомпании мира, в том числе Lufthansa, Emirates и Qatar Airlines, уже практикуют предоставление ваучеров, уточняют «Известия».
В конце марта Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в министерство транспорта о том, чтобы гражданам вернули средства за приобретенные билеты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что все компании в настоящий момент находятся в тяжелом экономическом положении, и государство рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли.
По информации издания, власти уже подготовили соответствующий законопроект, он может быть вынесен на рассмотрение уже в мае и принят в случае установления в стране режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Меры считаются «спасительными», в частности, для авиаотрасли, которую в противном случае ожидают массовые банкротства. Источники «Коммерсанта» говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на «Аэрофлот». В нынешней ситуации компании неспособны вернуть эти деньги. В свою очередь РЖД вернули клиентам уже восемь миллиардов рублей, а крупнейшим круизным компаниям предстоит отдать по меньшей мере 2,2 миллиарда рублей авансовых платежей, которые уже были израсходованы на нужды флота, напоминает «Лента».
Изначально с инициативой выступил Минтранс из-за сложной ситуации, в которой оказались перевозчики в связи с карантинными мерами на фоне коронавируса. Утверждается, что спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования упал более чем на 70%. В авиации объем возвратов может составить 70 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей приходятся на авиакомпанию «Аэрофлот». При этом многие авиакомпании мира, в том числе Lufthansa, Emirates и Qatar Airlines, уже практикуют предоставление ваучеров, уточняют «Известия».
В конце марта Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в министерство транспорта о том, чтобы гражданам вернули средства за приобретенные билеты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что все компании в настоящий момент находятся в тяжелом экономическом положении, и государство рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли.