В России
сегодня, 11:37
Администратора сообщества полицейских подозревают в вымогательстве
Админ группы задержан. В его квартире провели обыск.
Следователи начали обыск в квартире основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова в Москве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.
- Сейчас они проникли в жилище Воронцова в Москве. Дверь он сам не открыл, поэтому ее пришлось сломать. В квартире основателя проекта начался обыск, - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какому уголовному делу ведется это следственное действие.
Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции". Предыдущий обыск у Воронцова был проведен в первой половине апреля. Как сообщали в СК, это было связано с тем, что 2 апреля в интернете неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, где якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом, их заставляют делать утреннюю зарядку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
- Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера, - сказал заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
По данным следствия, Воронцов вымогал 300 000 рублей. Потерпевший с 2012 по 2017 годы проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал деньги. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц.
Сам Воронцов в своем Telegram-канале неоднократно писал, что претензии правоохранительных органов к нему связаны с правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД. Свой проект он основал после ухода из правоохранительных органов, в которых прослужил 13 лет, сообщает РБК. Публикации в паблике и канале «Омбудсмен полиции» неоднократно получали общественный резонанс. Так, в конце апреля в канале появились аудиозаписи из переписки WhatsApp: некто, предположительно начальник службы участковых Новосибирской области Елена Устинова, требовал от подчиненных «оформлять всех поголовно», чтобы набрать необходимое количество протоколов на нарушителей обязательной самоизоляции. 30 апреля новосибирское МВД уволило Устинову «за нарушение требований действующего законодательства».
- Сейчас они проникли в жилище Воронцова в Москве. Дверь он сам не открыл, поэтому ее пришлось сломать. В квартире основателя проекта начался обыск, - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какому уголовному делу ведется это следственное действие.
Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции". Предыдущий обыск у Воронцова был проведен в первой половине апреля. Как сообщали в СК, это было связано с тем, что 2 апреля в интернете неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, где якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом, их заставляют делать утреннюю зарядку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
- Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера, - сказал заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
По данным следствия, Воронцов вымогал 300 000 рублей. Потерпевший с 2012 по 2017 годы проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал деньги. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц.
Сам Воронцов в своем Telegram-канале неоднократно писал, что претензии правоохранительных органов к нему связаны с правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД. Свой проект он основал после ухода из правоохранительных органов, в которых прослужил 13 лет, сообщает РБК. Публикации в паблике и канале «Омбудсмен полиции» неоднократно получали общественный резонанс. Так, в конце апреля в канале появились аудиозаписи из переписки WhatsApp: некто, предположительно начальник службы участковых Новосибирской области Елена Устинова, требовал от подчиненных «оформлять всех поголовно», чтобы набрать необходимое количество протоколов на нарушителей обязательной самоизоляции. 30 апреля новосибирское МВД уволило Устинову «за нарушение требований действующего законодательства».