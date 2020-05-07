Общество

сегодня, 08:42

В Липецке определили лучшие виртуальные детсады

4 1089
#конкурс #образование
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В Липецке определили лучшие виртуальные детсады

В 2020 году традиционный педагогический конкурс проходил онлайн.

В апреле 2020 года стартовал смотр-конкурс «Лучший виртуальный детский сад». Запуск проекта «Виртуальный детский сад» был обусловлен COVID-ограничениями, требующими переноса деятельности дошкольных образовательных учреждений на удаленную работу.

- В ходе проведения смотра-конкурса рассматривался материал, представленный на официальном сайте учреждений, на специально созданной страничке «Виртуальный детский сад», в группах в социальных сетях. Члены жюри оценили содержание материалов, разнообразие и соответствие возрастным особенностям детей и реализуемой в учреждении программе дошкольного образования, участие педагогов учреждения в разработке материала, регулярность обновления материала, дизайн представленных материалов; качество и рациональность технического решения. Также анализировались и отзывы, поступающие от родителей, в том числе на мою страничку, - рассказала председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова в своем Instagram. - Смотр-конкурс завершён, но для наших малышей детский сад продолжит работать до снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Итоги конкурса:
1 место – ДОУ №№ 20, 32, 119, 135;
2 место – ДОУ №№ 10, 25, 30, 96, 130;
3 место – ДОУ №№ 8, 14, 21, 23, 40, 66, 98, 99, 113, 114, 122, 123, 133.
4 1089
#конкурс #образование
2

Комментарии (4)

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ФУ

6 минут назад
Очередное показушное действие от чиновников..... инстаграмщицы.....
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мама 2 детей

49 минут назад
Кто определил? Где положение? Критерии? Бред этот не стыдно писать?
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Нотя

53 минуты назад
Коту делать не фиг он одно место лижет . Так и тут
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Хек

сегодня, 08:55
Во зоопарк!
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