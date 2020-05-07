В Липецке определили лучшие виртуальные детсады

В 2020 году традиционный педагогический конкурс проходил онлайн.

В апреле 2020 года стартовал смотр-конкурс «Лучший виртуальный детский сад». Запуск проекта «Виртуальный детский сад» был обусловлен COVID-ограничениями, требующими переноса деятельности дошкольных образовательных учреждений на удаленную работу.



- В ходе проведения смотра-конкурса рассматривался материал, представленный на официальном сайте учреждений, на специально созданной страничке «Виртуальный детский сад», в группах в социальных сетях. Члены жюри оценили содержание материалов, разнообразие и соответствие возрастным особенностям детей и реализуемой в учреждении программе дошкольного образования, участие педагогов учреждения в разработке материала, регулярность обновления материала, дизайн представленных материалов; качество и рациональность технического решения. Также анализировались и отзывы, поступающие от родителей, в том числе на мою страничку, - рассказала председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова в своем Instagram. - Смотр-конкурс завершён, но для наших малышей детский сад продолжит работать до снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.



Итоги конкурса:

1 место – ДОУ №№ 20, 32, 119, 135;

2 место – ДОУ №№ 10, 25, 30, 96, 130;

3 место – ДОУ №№ 8, 14, 21, 23, 40, 66, 98, 99, 113, 114, 122, 123, 133.

