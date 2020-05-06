22 минуты назад
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 7 мая
Sabaton и RadioTapok, Большой театр и темпераментный балет «Дон Кихот», прогулки по Индокитаю и Гааге, хороший разговор о книгах и баттл-искусствоведов, программу передач на завтра мы подобрали на любой вкус.
Ульяновский областной краеведческий музей в 12.00 проведет лекцию «Воздушный гусар», посвященную летчику Африканту Ерофеевскому. За годы войны он совершил 1250 боевых вылетов, за что советский военачальник Семен Буденный назвал его воздушным гусаром. Фашистские наземные войска боялись самолетов По-2, которыми управляли летчики Ерофеевского, потому что они практически были незаметны в ночном небе. Это те самые «небесные тихоходы» и «воздушные извозчики», которые известны по популярным кинофильмам.
Загадочный Индокитай станет ближе во время онлайн-экскурсии «Знакомство с храмами Харихаралая» – прогулка начнется в 12.00. Вас ждет удивительное погружение в историю Кхмерской империи. Кхмеры оставили нам 3500 тысячи храмов на территории современных Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Таиланда. Харихаралая стала заявкой на доминирование в регионе, а ее храмы – символами эпохи! Никто ничем подобным из соседей не занимался. В прямом эфире вы прогуляетесь по мистическим руинам храма Прех Ко, а затем пойдете к столичному храму-пирамиде Баконг. Вы узнаете, что этот храм – проба пера и обкатка сложной технологии, которая через 300 лет приведет кхмеров к строительству Анкгор-Вата.
Пушкинский музей запустил онлайн-проект «Спросите хранителя» - это редкая возможность пообщаться с хранителями музейных коллекций и задать им вопросы. В 14.00 в прямом эфире выступит заведующий отделом нумизматики ГМИИ Сергей Коваленко. Тема беседы «Рождение монеты. Легенды и реальность».
Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева в 15.00 покажет спектакль «Про Иванушку-Дурачка» по пьесе Михаила Бартенева. Пьеса Михаила Бартенева создана по мотивам народных сказок. Это история о невероятных приключениях знаменитого героя русского фольклора Иванушки-Дурачка.
Зоологический парк фермы аллигаторов в американском Сент-Огастине проводит онлайн-трансляции на YouTube-канале Explore Birds Bats Bees. К слову, на канале можно найти онлайн-эфиры из жизни пернатых, Например, сов и орлов, а также насекомых (пчел) и даже летучих мышей.
Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского» в 17:00 приглашает на онлайн-экскурсию по дому-музею Петра Чайковского. Зрители познакомятся с привычками композитора, его слабостями и увлечениями, а также вместе с экскурсоводом прогуляются по большому особняку Чайковских. Экскурсия посвящена 180-летию со дня рождения композитора.
Пермский «Театр-Театр» в 17.00 начнет трансляцию спектакля «У нас все хорошо» Дороты Масловской. Герои пьесы – это маленькая Девочка, чья жизнь сводится к изысканию способов прогулять школу и посмотреть телевизор, её родители и их друзья, существующие безо всякой определенной цели. Режиссёр, Актёр и Ведущая как эмблемы современного телевидения и массовой культуры. На этом фоне причудливым осколком прошлого века становится бабушка Девочки, в пронзительных монологах вспоминающая свою военную молодость.
Нижегородский музей в 17:00 проведет своеобразный культурологический баттл - онлайн-лекцию в формате диалога двух искусствоведов. Они обсудят и сравнят творчество двух художников - Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха. Нередко в восприятии зрителя творчество Питера Брейгеля Ст. и Иеронима Босха кажется похожим, как два брата-близнеца, и разобраться чем отличаются их причудливые мира весьма непросто. Где заканчивается реальность и начинается фантазия у Босха и Брейгеля? Хотят ли они напугать зрителя или насмешить? В чем они опережают свое время, и наконец, есть ли между ними разница?
Городской комитет по природопользованию Санкт-Петербурга подготовил пять экскурсий по охраняемым природным территориям, которые расположены в Ленинградской области. Всего доступно пять онлайн-туров. В режиме 3D получится посетить заказники «Сестрорецкое болото» и «Западный Котлин», а также Комаровский берег, парк Сергиевка и Дудергофские высоты. Перемещаться можно с помощью панели управления или мыши.
Портал путешествий JoinPro в 18.00 приглашает на экскурсию по голландскому городу контрастов – Гааге. Гаага - это резиденция нидерландского короля, политическая столица и город контрастов, ведь здесь умело сочетается несочетаемое - строгость и расслабленность, дома XVII века и современные небоскребы!
Отметить День радио DJ-стримом в 18:00 в 18.00 предлагает платформа «Русская кибернетика». Коллекция винила, комплект профессиональной аппаратуры, как в ночном клубе, редкая электронная музыка прямо с пластинок и два опытных диджея — это домашняя DJ-вечеринка сообщества «Русская кибернетика» в честь Дня Радио 2020 с Евгением Сваловым (4Mal) и Дмитрием Язовским (Sonik-D).
Большой театр продолжает показ своих лучших постановок. Веселый, искрометный, темпераментный «Дон Кихот» – один из самых любимых труппой Большого и зрителями балетов в репертуаре театра. На сцене и в зале царит атмосфера праздника, которой нам так не хватает в жизни, а знаменитые 32 фуэте венчают этот праздник королевским финалом. Спектакль начнется в 19.00 и будет доступен для просмотра ровно сутки.
Театр Вахтангова в 19.00 приглашает на комедию Эрика-Эммануэля Шмитта «Фредерик, или бульвар преступлений». Это, прежде всего, пьеса про Театр. Про интриги между актерами, про глупого драматурга и жадного директора, про счастье и проклятие актерской профессии и, конечно же, про любовь. Великого актера позапрошлого века Фредерика Леметра играет Василий Лановой.
7 мая 2020 года исполняется 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Московская филармония отмечает эту дату концертом, который в 19.00 смогут увидеть только зрители Виртуального концертного зала. В программе концертные записи разных лет: один раритет и один шедевр. Прозвучат Концертная фантазия для фортепиано с оркестром (солист — Борис Березовский) и Симфония №5 в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Михаила Юровского.
Раз в неделю авторы подкаста «Книжный базар» литературный критик «Медузы» Галина Юзефович и главный редактор книжного сервиса Storytel Анастасия Завозова обсуждают, почему не стыдно любить бестселлеры и получать от чтения удовольствие, кто придумал женские романы, чем важна литература для подростков, как полюбить фэнтези и не стесняться, если не любишь классику, — а еще дают советы, что почитать.
Электротеатр Станиславский в 19:30 представит вторую часть постановки «Стойкий принцип» Бориса Юхананова по философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и пьесе Александра Пушкина «Пир во время чумы».
Шведская power metal группа Sabaton выйдет в прямой эфир в 19.00 Sabaton играют монументальный, размашистый Heavy Power Metal, с текстами на военно-историческую тематику. Музыканты расскажут свежие новости и ответят на вопросы фанатов. Трансляция пройдёт при поддержке Electronic Mushroom. Ожидается специальный гость - Radio Tapok.
Гоголь-центр подготовил онлайн-премьеру десктоп-спектакля «Феи» по мотивам одноименного спектакля Давида Бобе и «Седьмой студии», в основе которого лежал текст Ронана Шено. Это спектакль про рефлексию молодых людей, про внутренний трепет перед испытаниями, которые предстоят им в новом дивном мире. Сейчас текст Ронана Шено невероятным образом актуализировался. Те слова драматурга, которые казались размышлениями о возможном будущем, звучат сейчас как рефлексия о том, что происходит с нами именно сегодня. Будущее наступило. Спектакль начнется в 20.00.
Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России» подготовил для показа постановку «Идиот» по романам Федора Достоевского «Идиот» и «Бесы». Спектакль поставила труппа Русского драматического театра Литвы (Вильнюс). Показ начнется в 20:00.
Петербургская группа «Марсель» проведет концерт в 20:00. Концерт пройдет на платформе Stay, вход на шоу по билетам. Эфир приурочен ко дню рождения одного из участников трио — саксофониста Мити Блинова, каждый зритель сможет поздравить музыканта и окунуться в атмосферу праздника. Ведущим трансляции станет популярный комик Илья Соболев.
Британский национальный театр в 21:00 откроет для просмотра спектакль «Антоний и Клеопатра» Уильяма Шекспира. Режиссер Саймон Годвин – своего рода театральный Спилберг: мастер постановочного театра и любитель зрелища с большой буквы, обожающий работать с выдающимися актерами. Его новый спектакль «Антоний и Клеопатра» стал бенефисом двух британских суперзвезд – Рэйфа Файнса и Софи Оконедо. Британская пресса уже назвала Файнса и Оконедо лучшими Антонием и Клеопатрой последних лет. В этом спектакле Антоний со своими «боевиками» гуляет по сцене с автоматами наперевес, римские интерьеры напоминают ставку главнокомандующего, оснащенную новейшей спутниковой аппаратурой, а Файнс легко меняет полевые «доспехи» спецназовца на элегантную бизнес-двойку с кроваво-красным галстуком. Увидеть постановку можно до 14 мая.
Сообщество женских рок-групп Girls Gans Leeds в 22:00 проведет собственный онлайн-марафон . Среди участников: американский инди-рок дуэт Diet Cig, американская панк-рок-группа Mannequin Pussy, английское поп-панк трио The Tuts и другие артисты.
А на главном фото ?!