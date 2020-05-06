В Липецкой области дождливо, туманно и до +25

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 мая – 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 8 и 9 мая – 12-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и грозы, ночью и утром возможен туман. Ветер южный, 6-11 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла.



День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.

