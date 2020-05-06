33 минуты назад
В Липецкой области дождливо, туманно и до +25
В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 мая – 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 8 и 9 мая – 12-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла.
День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.
Викусик
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