Погода в Липецке

33 минуты назад

В Липецкой области дождливо, туманно и до +25

2 384
#дождь
В Липецкой области дождливо, туманно и до +25

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять  атмосферные фронты атлантического циклона, погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.  Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 мая – 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 8 и 9 мая – 12-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и грозы, ночью и утром возможен туман. Ветер южный, 6-11 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла.  

День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза. 
2 384
#дождь

Комментарии (2)

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Викусик

2 минуты назад
Заскучал дома? Давай встретимся? >>> sline.pw/vikusik
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Хоть бы

14 минут назад
Путина молния долбанула
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