Виновник смертельного ДТП отказался от медицинского освидетельствования

Мужчина сбил пешехода.

Поздно вечером 1 мая в 3 км от поселка Лев Толстой молодой человек попал под колеса машины. 24-летний парень погиб на месте аварии. Его смерть засвидетельствовали медики «Скорой помощи».



- Информация о смертельном ДТП поступила в полицию от медиков. Предполагаемый виновник аварии, 32-летний житель Лев-Толстовского района, был установлен оперативниками межрайонного следственного отдела полиции в течение нескольких часов. Мужчина признал свою вину в аварии, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на наличии в крови алкоголя и наркотических веществ. В отношении него уже составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



В рамках доследственной проверки назначен ряд исследований для установления всех обстоятельств аварию: в том числе, автотехническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.