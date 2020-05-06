Липецкий театр им. Л. Н. Толстого определился с военным репертуаром

А вот премьера нового спектакля "Соловьиная ночь" перенесена.

В пресс-службе липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого сообщили GOROD48 репертуар on-line показов спектаклей по Интернету на этой неделе.

Неделя – особенная, мы будем (хоть и на «удалёнке») праздновать 75-летие Великой Победы, поэтому и репертуар в ЛГАТД подобрали соответствующий. Лишь один спектакль не будет посвящён военной тематике – «Старомодная комедия» по пьесе А. Арбузова, которую покажут завтра, 7 мая.

Далее расписание спектаклей таково:

8 мая – «Мой бедный Марат», А. Арбузов.

9 мая – «Василий Тёркин», А. Твардовский.

10 мая – «Рядовые», А. Дударёв.

Три последних спектакля в разные годы были поставлены театром к 9 мая. В этом году ко Дню Победы театр планировал постановку «Соловьиная ночь» по пьесе Валентина Ежова, но по понятным причинам закончить репетиции в срок не удалось.

Напомним, что театр показывает видеозаписи спектаклей в своей официальной группе «ВКонтакте». Видео выкладывают в 19.00, затем оно доступно до 12.00 следующего дня.



Фото ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого

