Коронавирус

45 минут назад

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133

3 705
#коронавирус
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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133

Сегодня лечение завершили ещё 16 пациентов. 

Областной оперштаб опубликовал суточную сводку пораспространению коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 133 человека выздоровели, 2 человека умерли. 521 находятся на лечении. 
 
По состоянию на два часа дня 6 мая в больницах находятся 186 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и  
413 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 335 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 24 человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 986 человек. 
 
За последние сутки Липецкой области подтвержены 46 случаев инфицирования коронавирусом, большинство из новых заболевших липчане - 28 человек. В Ельце заболели 3 человека, Грязинском районе - 3, Елецком районе -1, Липецком районе - 5, Становлянском районе - 3, Хлевенском районе - 1, Чаплыгинском районе - 2.

На коронавирусную инфекцию в области обследованы 24 482 человека, за последние сутки - 955.


3 705
#коронавирус
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Комментарии (3)

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5 минут назад
Я, санитаром не желаете поработать в госпитале или инфекционке, мозги на место встанут!
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я

7 минут назад
Люди да нет коронавируса этого.Это для чиновников ,депутатов и т.д сделано...
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Почему

13 минут назад
карту не обновляете?
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