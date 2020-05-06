Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133

Сегодня лечение завершили ещё 16 пациентов.



Областной оперштаб опубликовал суточную сводку пораспространению коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 133 человека выздоровели, 2 человека умерли. 521 находятся на лечении.По состоянию на два часа дня 6 мая в больницах находятся 186 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и413 человек с подозрением на выделение вируса.Получают лечение на дому 335 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 24 человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 986 человек.За последние сутки Липецкой области подтвержены 46 случаев инфицирования коронавирусом, большинство из новых заболевших липчане - 28 человек. В Ельце заболели 3 человека, Грязинском районе - 3, Елецком районе -1, Липецком районе - 5, Становлянском районе - 3, Хлевенском районе - 1, Чаплыгинском районе - 2.

На коронавирусную инфекцию в области обследованы 24 482 человека, за последние сутки - 955.