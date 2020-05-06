45 минут назад
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133
Сегодня лечение завершили ещё 16 пациентов.
По состоянию на два часа дня 6 мая в больницах находятся 186 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и
413 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 335 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 24 человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 986 человек.
За последние сутки Липецкой области подтвержены 46 случаев инфицирования коронавирусом, большинство из новых заболевших липчане - 28 человек. В Ельце заболели 3 человека, Грязинском районе - 3, Елецком районе -1, Липецком районе - 5, Становлянском районе - 3, Хлевенском районе - 1, Чаплыгинском районе - 2.
На коронавирусную инфекцию в области обследованы 24 482 человека, за последние сутки - 955.
===
я
Почему