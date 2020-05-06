47 минут назад
«Нас заливает уже пять лет»
5 мая во время ливня затопило несколько квартир дома №43 по улице Меркулова. Жильцы дома говорят, что крышу здания не могут привести в порядок уже пять лет.
Жительница дома Наталья Орехова со вчерашнего дня собирает воду в квартире. Натяжные потолки провисли пузырями полными воды. По стенам стекли жидкие обои. Мебель и наличники разбухли. И такие потопы происходят в доме регулярно.
- Вы к нам уже приезжали в 2016 году, - вспоминает Наталья Орехова. Тогда с крыши кто-то украл часть ливневой канализации. С тех пор при каждом сильном дожде или оттепели вода сразу течет в квартиру. Мы и обои купили специально такие, чтобы подмазывать можно было. Вчера даже от звонка дверного током било. Хорошо хоть проводка в этот раз не погорела.
Наталья Орехова ведет переписку и с управляющей компанией и с жилинспекцией. На ее жалобы реагируют. Что-то на крыше рабочие делают. Но результат эти меры дают только временный.
- Да, управляющая компания каждый раз возмещает ущерб, жилищная инспекция сообщает, что отреагировала, но сколько это будет продолжаться? - задается вопросом липчанка. – В этот раз и возмещать наверно ничего не будут: в предпоследний раз нас топило в октябре и ремонт мы сделали частичный.
У соседки Натальи Ореховой ущерб побольше - Ольга Власова успела сделать ремонт после октябрьского потопа. Видимо, в очередной раз, напрасно.
- Вчера в квартире можно было купаться, - рассказывает Ольга Власова. – Вода текла по углам, розеткам и люстрам. Отклеились обои, провис натяжной потолок – снимали люстру и через отверстие сливали воду.
Кстати, сегодня первый вице-спикер липецкого Горсовета и руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Федор Жигаров сделал интересное заявление – всю отрасль ЖКХ нужно включить в перечень предприятий, в наибольшей степени пострадавших от ограничительных мер.
- Сфера ЖКХ сегодня находится в непростых условиях. С одной стороны, это резкое снижение платежеспособности населения в силу введенных ограничений. С другой, свои обязанности коммунальщики продолжают исполнять качественно и вовремя. В некоторых случаях, можно даже сказать, что круг этих обязанностей расширился. Включение отрасли ЖКХ в перечень наиболее пострадавших отраслей было бы правильным решением, - приводит слова первого вице-спикера Федор Жигаров пресс-служба Горсовета.
Управляющей компании ООО «УК РСУ-2» эти деньги теперь точно пригодятся.
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