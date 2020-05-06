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Министр здравоохранения рассказал об испытании вакцины
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
- Сегодня идут доклинические исследования [вакцин] <...> Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать, - сообщил он в среду на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья. - По лекарственным препаратам, в первую очередь, это препараты те, которые утверждены в методических рекомендациях, по ним идет мониторинг. Мы дополнительно обращались к производителям, и производитель развернул дополнительные площадки... С поступлениями из-за рубежа, к сожалению, в (определенный) период возникла проблема, поскольку все страны пользовались одними и теми же препаратами, в частности, сейчас говорю о гидроксихлорохине. И этого препарата объем в Российской Федерации практически покрыли, весь дефицит, который был, и производитель нас уверил, что дополнительно еще в этом месяце он проведет почти 400 тысяч упаковок, что в общем должно покрыть потребность.
В России разрабатывается 9 прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания БИОКАРД, и одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 21 327 человек, 1 537 человек умерли, сообщает ТАСС.