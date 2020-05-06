В России

46 минут назад

Украина выстроила тактику возвращения Крыма

1 130
#Крым
Украина выстроила тактику возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева. По его мнению, для этого Украина должна решать несколько тактических задач. Ведомство ведет на эту тему диалог с постоянным представителем главы украинского государства в Крыму Антоном Кориневичем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил три тактические задачи по возвращению Крыма, сообщают «Известия». По его словам, тактические шаги — это постоянное упоминание Крыма, его «сохранение на повестке дня», обеспечение эффективных санкций против полуострова и международное давление на Российскую Федерацию.

- Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию, — рассказал Кулеба 5 мая в интервью украинскому сайту «Новое время».

В конце апреля Украина уже инициировала один дипломатический скандал из-за Крыма — МИД страны возмущался археологическими раскопками в Крыму, а также требовал отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе, напоминает « Газета.ру». При этом Москва вернула украинской стороне обе претензии без какой-либо реакции. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва и впредь будет так поступать со всеми нотами Киева, касающимися Крыма, а что касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — то украинская сторона имеет возможность общаться с их представителями напрямую.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя, напоминает РИА Новости.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

1 130
#Крым

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

19 минут назад
Правильно вчера Соловьев сказал = им США сказали месить воду в ступе Тянуть время чтобы с России не снимали санкции Они и несут пургу несусветную день и ночь!
ответить

Еще в рубрике

Министр здравоохранения рассказал об испытании вакцины
#вакцина #испытание
Министр здравоохранения рассказал об испытании вакцины

24 минуты назад

В России
Главный офис «Почты России» займет арену ЦСКА
#почта #офис
Главный офис «Почты России» займет арену ЦСКА

49 минут назад

В России
ЕГЭ могут перенести
#ЕГЭ #экзамен
1
ЕГЭ могут перенести

сегодня, 13:11

В России
Врачи оценили прирост заболевших COVID-19 в России
#коронавирус
Врачи оценили прирост заболевших COVID-19 в России

сегодня, 10:16

В России
Почему россиянам не стоит ждать раздачи денег в эпидемию
#коронавирус #поддержка
Почему россиянам не стоит ждать раздачи денег в эпидемию

сегодня, 10:02

В России
Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции
#коронавирус #самоизоляция
Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции

сегодня, 09:55

В России