Украина выстроила тактику возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева. По его мнению, для этого Украина должна решать несколько тактических задач. Ведомство ведет на эту тему диалог с постоянным представителем главы украинского государства в Крыму Антоном Кориневичем.





- Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию, — рассказал Кулеба 5 мая в интервью украинскому сайту «Новое время».



В конце апреля Украина уже инициировала один дипломатический скандал из-за Крыма — МИД страны возмущался археологическими раскопками в Крыму, а также требовал отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе, напоминает «



Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя, напоминает



Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил три тактические задачи по возвращению Крыма, сообщают «Известия» . По его словам, тактические шаги — это постоянное упоминание Крыма, его «сохранение на повестке дня», обеспечение эффективных санкций против полуострова и международное давление на Российскую Федерацию.- Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию, — рассказал Кулеба 5 мая в интервью украинскому сайту «Новое время».В конце апреля Украина уже инициировала один дипломатический скандал из-за Крыма — МИД страны возмущался археологическими раскопками в Крыму, а также требовал отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе, напоминает « Газета.ру ». При этом Москва вернула украинской стороне обе претензии без какой-либо реакции. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва и впредь будет так поступать со всеми нотами Киева, касающимися Крыма, а что касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — то украинская сторона имеет возможность общаться с их представителями напрямую.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя, напоминает РИА Новости. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".