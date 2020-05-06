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51 минуту назад
Главный офис «Почты России» займет арену ЦСКА
Штаб-квартира переедет на стадион после ремонта.
Совет директоров "Почты России" одобрил проект соглашения с ВЭБ.РФ о переводе головного офиса оператора с Варшавского шоссе в Москве в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" - стадиона футбольного клуба ЦСКА, пишет ТАСС.
- Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года, после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тыс. кв. м. Общая цена сделки включает все возможные платежи по договору, включая коммунальные и эксплуатационные услуги, - указано в официальном релизе «Почты России».
Сейчас подразделения «Почты России» находятся в разных районах Москвы, головной офис – на Варшавском шоссе. Объединение всех сотрудников на одной площадке ускорит коммуникацию в компании, говорится в ее сообщении. Как объяснили в "Почте России", компания находится "в процессе цифровой трансформации". Объединение на одной площадке сотрудников, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов.
По данным источника РБК, стоимость годовой аренды близка к 1,5 миллиардов рублей.
- Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года, после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тыс. кв. м. Общая цена сделки включает все возможные платежи по договору, включая коммунальные и эксплуатационные услуги, - указано в официальном релизе «Почты России».
Сейчас подразделения «Почты России» находятся в разных районах Москвы, головной офис – на Варшавском шоссе. Объединение всех сотрудников на одной площадке ускорит коммуникацию в компании, говорится в ее сообщении. Как объяснили в "Почте России", компания находится "в процессе цифровой трансформации". Объединение на одной площадке сотрудников, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов.
По данным источника РБК, стоимость годовой аренды близка к 1,5 миллиардов рублей.