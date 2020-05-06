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СМИ: США планирует осваивать Луну без России
Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters.
Новое соглашение, по задумке авторов, должно объединить союзников США вокруг Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в попытке отправить людей и космические станции на Луну в ближайшее десятилетие. В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне, уточняет «Лента».
Предложение США о создании международного договора о добыче ископаемых на Луне выглядит не иначе как популизм и фантазия. Такое мнение в среду, 6 мая, выразил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его мнению, на данный момент у человечества отсутствуют возможности для масштабного освоения Луны, пишут «Известия». Как отметил эксперт, даже две космические державы — Россия и США — не имеют достаточно средств для организации добычи на Луне.
- А так это чистой воды популизм и фантазия. Можно с тем же успехом сейчас Марс начать делить, потом Венеру или Сатурн. Если делать нечего, можно и этим заняться. У меня такое к этому отношение, — резюмировал Тимофеев.
Липчанка