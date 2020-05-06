В мире

58 минут назад

СМИ: США планирует осваивать Луну без России

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#космос #США #НАСА #Луна
СМИ: США планирует осваивать Луну без России

Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters.

Власти США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, Artemis Accords, который планируют заключить с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратам и рядом европейских стран. Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Вашингтон все чаще рассматривает Москву как враждебную сторону, поскольку Пентагон обеспокоен «угрожающими» маневрами российских спутников на околоземной орбите, пишет «Коммерсант».

Новое соглашение, по задумке авторов, должно объединить союзников США вокруг Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в попытке отправить людей и космические станции на Луну в ближайшее десятилетие. В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне, уточняет «Лента».

Предложение США о создании международного договора о добыче ископаемых на Луне выглядит не иначе как популизм и фантазия. Такое мнение в среду, 6 мая, выразил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его мнению, на данный момент у человечества отсутствуют возможности для масштабного освоения Луны, пишут «Известия». Как отметил эксперт, даже две космические державы — Россия и США — не имеют достаточно средств для организации добычи на Луне.

- А так это чистой воды популизм и фантазия. Можно с тем же успехом сейчас Марс начать делить, потом Венеру или Сатурн. Если делать нечего, можно и этим заняться. У меня такое к этому отношение, — резюмировал Тимофеев.
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#космос #США #НАСА #Луна

Комментарии (1)

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Липчанка

18 минут назад
На Земле всех задрали! Бедная ЛУНА!
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