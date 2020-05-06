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ЕГЭ могут перенести

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#ЕГЭ #экзамен
ЕГЭ могут перенести

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября". В соответствии с новым проектом расписания ЕГЭ, его основной этап стартует не в конце мая, как раньше, а 8 июня: в этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, сообщает РИА Новости. 11 июня учащиеся будут сдавать русский язык, 15-го — математику базового и профильного уровней, 18-го — историю и физику, 22-го — обществознание и химию; 25-го — иностранные языки (26 и 29 июня — устная часть).

- Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано. В зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет, потому что во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников, - уточнил Кравцов.

Накануне Кравцов заявил, что в этом году в России могут отказаться от проведения ОГЭ для девятых классов из-за пандемии COVID-19. По его словам, здоровье детей остается в приоритете, поэтому экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.
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#ЕГЭ #экзамен

Комментарии (1)

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липчанин

19 минут назад
Уж хоть бы ДЕТЕЙ ОСТАВИЛИ В ПАКОЕЕЕ!!! ВстрЕпались с этим ЕГЭ
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