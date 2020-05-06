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ЕГЭ могут перенести
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
- Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано. В зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет, потому что во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников, - уточнил Кравцов.
Накануне Кравцов заявил, что в этом году в России могут отказаться от проведения ОГЭ для девятых классов из-за пандемии COVID-19. По его словам, здоровье детей остается в приоритете, поэтому экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.
липчанин