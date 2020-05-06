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9 мая: окна Победы, онлайн-шествие и 75 салютов

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#День Победы #9 мая
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9 мая: окна Победы, онлайн-шествие и 75 салютов

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции внесли значительные коррективы в празднование Дня Победы. Большой праздник с парадами и массовыми гуляниями власти обещают потом, после стабилизации эпидемиологической ситуации. Поэтому 9 мая 2020 года станет, пожалуй, самым камерным и самым виртуальным Днем Победы за всю историю его празднования.

Из-за ограничительных мер по купированию распространения коронавирусной инфекции было принято решение провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате. Шествие будет идти онлайн и в прямом эфире. Планируется, что акцию покажут на медиаэкранах по всей России, на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press), и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Чтобы присоединиться к ней, нужно заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно через мини-приложение "ВКонтакте". Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции. Горячая линия акции – 8 800 20 1945 0. Трансляция Шествия начнется в 11 часов по местному времени.

В Липецкой области формируют свое онлайн-шествие «Бессмертного полка». Для участия в акции необходимо прислать фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире местной телерадиокомпании. Телемарафон «Утро Победы» стартует в 09:00.

Знаменитый актер Василий Лановой предложил россиянам 9 мая выйти на балконы с портретами ветеранов войны по окончании Минуты молчания и хором исполнить песню "День Победы".


- 9 мая в 19 часов традиционно состоится минута молчания в память о погибших в этой страшной войне. Я призываю все телерадиокомпании страны, все радиостанции, цифровое телевидение, онлайн-каналы и все СМИ сделать этот день особенным и после минуты молчания включить любимую всеми песню "День Победы". Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните всех, кто защитил мир, пожертвовав собой", - сказал Лановой в ходе онлайн пресс-конференции.

 Спеть вместе с артистами смогут жители Данкова. Например, 9 мая в 18.00 фронтовая бригада прибудет во дворы переулка Победы, дом 1 и улицы Мира в районе магазина «Лимон».

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Уважаемые данковчане! Прошу вас присоединиться к проекту акции «#ПоёмДвором». Даже находясь в режиме самоизоляции, вы можете присоединиться к исполнению военных песен из открытых окон во дворах и поддержать фронтовые бригады, которые прибудут в ваши дворы. 7 мая акция состоится на ул.Зелёная и во дворе дома № 8 пер.Спортивный, в 18.00; 8 мая исполнить песни военных лет могут жители ул.Грибоедова и Молодёжная Начало в 18.00; 9 мая в 18.00 фронтовая бригада прибудет во дворы пер.Победы, дом 1 и ул. Мира в районе магазина «Лимон». Прошу данковчан соблюдать меры профилактики и не приближаться к символичной сцене, а поддержать работников культуры из окон своих квартир.

Публикация от Валерий Фалеев (@valerii.faleev)



Не только балконы, но и окна в условиях режима всеобщей самоизоляции помогут увековечить память своего героя. Почтить память дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны - можно не только онлайн, но и в условиях самоизоляции. Об этом заявила и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина.

 - Считаю отличной возможностью для тех, кто ежегодно принимал участие в марше «Бессмертный полк», взять в качестве примера общение в условиях самоизоляции в других странах и разместить портреты героев на балконах своих квартир. Пусть это будет не только в Липецке, уверена, эту идею воплотят в каждом городе России, - поделилась Кристина Наролина.

Всероссийская акция «Окна Победы» проходит с 1 по 9 мая. Все желающие могут оформить окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. А затем разместить в своих социальных сетях фотографий окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы. Скачать шаблоны можно с официального сайта акции.



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Друзья! Приглашаю вас присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы». Разместите макеты силуэтов известных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, на окне своего дома или квартиры. До 9 мая делайте фото оформленных окон и выложите в социальной сети в ВКонтакте на свою страницу с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной войны, наклейте на окно фигурки журавлей. Создадим на улицах галерею памяти. Пусть каждое окно станет отражением подвига нашего народа!

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)



 Кстати, накануне Дня Победы у всех липчан есть возможность каждый день бесплатно слушать исторические хроники событий мая 1945 года в исполнении легендарного Юрия Левитана. Для этого нужно набрать на своем сотовом телефоне номер 1945, а затем выбрать меню 4.Также по этому номеру можно бесплатно прослушать и установить на телефон в качестве мелодии или гудков фронтовую песню или тематическую обложку, сообщает департамент культуры Липецка.

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До конца мая в Липецкой области будет проходить Всероссийский флешмоб «Мы всё равно скажем спасибо». Любой житель Липецкой области может принять участие, для этого нужно записать короткое видеопослание с поздравлениями и словами благодарности ветеранам Великой Отечественной и разместить его в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» хештегами #ГодПамятиИСлавы, #МывсеравноскажемСпасибо, #патриотцентр48, #Липецкаяобласть , а также можно передать эстафету своим друзьям или подписчикам.



9 мая в Липецке планируют поздравить ветеранов. Им вручат Знамёна Победы, которые их родственники смогут повесить на балконах или окнах. Таким образом, соседи узнают, что в этом доме живёт герой. Ожидается, что в этот день ветеранов поздравят артисты и волонтёры, если ситуация с распространением коронавируса будет относительно спокойной. Они планируют прямо под окнами героев исполнить военные песни, прочитать стихи и поздравления, сыграть сценки из фронтовой жизни. Например, как в Данковском районе.



Вместо большого салюта 9 мая планируют устроить 75 маленьких во дворах во всех районах Липецка. Ожидается, что их запустят 22.00. Цифра 75 выбрана не случайно, она соответствует количеству лет, прошедших с Великого мая 1945-го.
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#День Победы #9 мая
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Комментарии (15)

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гостья

4 минуты назад
У россиян менталитет не итальянский, может это и хорошо!!!!!!! Россияне привыкли к площадям!!!!!!!
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Гость

5 минут назад
Это у тебя дурака !, скоро и тебя повесят. Не переживай, тебе недолго осталось
ответить

Это у тебя дурака !

6 минут назад
Гость, Подвесили
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Я и спрашивать никого не буду !

7 минут назад
данковчанин, Путинскую воровскую власть презираю!
ответить

Перми мейсона

10 минут назад
Перри Мейсон, задуть
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Перри Мейсон

14 минут назад
игорь, какие распоряжения?
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игорь

16 минут назад
С каждым днем дЕБиЛьНЫЕ распоряжения.Кругом вРанье и лИЦЕмерие
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данковчанин

19 минут назад
Надо на праздник Победы Советского народа над нацистской Германией разрешить на один день посещение могил фронтовиков для того что бы можно было принести букет живых цветов к месту их захоронения....это будет более правильнее и справедливее, чем на этой теме пиариться....
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Гость

23 минуты назад
Туса, а как живут побежденные нацисты? Ах, да.. Их после Нюрнберга повесили..
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Туса

36 минут назад
У побежденных немцев уровень жизни на порядок выше чем у победителей. Они получили поддержку от своей власти во время карантина в рамере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. А нашим скрепоносным победобесцам штрафы за несоблюдение недокарантина от плешивого фюрера.
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