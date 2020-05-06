9 мая: окна Победы, онлайн-шествие и 75 салютов

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции внесли значительные коррективы в празднование Дня Победы. Большой праздник с парадами и массовыми гуляниями власти обещают потом, после стабилизации эпидемиологической ситуации. Поэтому 9 мая 2020 года станет, пожалуй, самым камерным и самым виртуальным Днем Победы за всю историю его празднования.