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«Попросил позвонить», а потом снял с карты 38 000 рублей, полицейские задержали 25-летнего афериста
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Полицейские раскрыли кражу 38 500 рублей с банковского счета 28-летнего липчанина.
Еще 23 марта мужчина лишился телефона. У магазина на улице Космонавтов мошенник «попросил позвонить» и сбежал с сотовым.
2 апреля с помощью установленного на телефон мобильного банка мошенник снял со счета липчанина 38500 рублей.
- По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 25-летний житель Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
2 апреля с помощью установленного на телефон мобильного банка мошенник снял со счета липчанина 38500 рублей.
- По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 25-летний житель Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
4 1179
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