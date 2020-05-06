«Попросил позвонить», а потом снял с карты 38 000 рублей, полицейские задержали 25-летнего афериста

Полицейские раскрыли кражу 38 500 рублей с банковского счета 28-летнего липчанина.



Еще 23 марта мужчина лишился телефона. У магазина на улице Космонавтов мошенник «попросил позвонить» и сбежал с сотовым.



2 апреля с помощью установленного на телефон мобильного банка мошенник снял со счета липчанина 38500 рублей.



- По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 25-летний житель Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

