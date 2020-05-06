Коронавирус

сегодня, 11:04

«Попросил позвонить», а потом снял с карты 38 000 рублей, полицейские задержали 25-летнего афериста

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#коронавирус
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«Попросил позвонить», а потом снял с карты 38 000 рублей, полицейские задержали 25-летнего афериста

Полицейские раскрыли кражу 38 500 рублей с банковского счета 28-летнего липчанина. 

Еще 23 марта мужчина лишился телефона. У магазина на улице Космонавтов мошенник «попросил позвонить» и сбежал с сотовым.

2 апреля с помощью установленного на телефон мобильного банка мошенник снял со счета липчанина 38500 рублей.

- По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 25-летний житель Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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#коронавирус
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Комментарии (4)

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Клиент сбера

10 минут назад
И этот долбоклюй больше недели не блокировал карту? Дбл, блд!
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Антисоветчик

40 минут назад
Это каким же надо быть лохом, что бы отдать телефон с установленным банковским приложением.
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Сбербанк

56 минут назад
Саша, дай на 5 минут мне свой, покажу) хоть с пальцем, хоть с членом
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Саша

сегодня, 11:26
Прям даже интересно как он это сделал? Что за бред? Позвонить и зайти в мобильные банки это разные вещи. Даже если он их хотел снять через пэй палец владельца как минимум нужен!
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