За пять праздничных дней задержано больше пятидесяти пьяных водителей

Во время майских праздников автоинспекторы проводили рейд по выявлению пьяных водителей. Сегодня в ГИБДД рассказали о его результатах.

За три праздничных дня на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД задержали 52 пьяных водителя. Один из них, как отмечают в ГИБДД, управлял автомобилем уже будучи лишенным прав за пьяную езду.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.



Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.



За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.





