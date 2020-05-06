Общество

36 минут назад

За пять праздничных дней задержано больше пятидесяти пьяных водителей

1 437
#дорожное движение
За пять праздничных дней задержано больше пятидесяти пьяных водителей

Во время майских праздников автоинспекторы проводили рейд по выявлению пьяных водителей. Сегодня в ГИБДД рассказали о его результатах.

За три праздничных дня на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД задержали 52 пьяных водителя. Один из них, как отмечают в ГИБДД, управлял автомобилем уже будучи лишенным прав за пьяную езду.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и  за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.

За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.


1 437
#дорожное движение

Комментарии (1)

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Справедливый

11 минут назад
Вот всегда у нас так: Сам с ошибками пишет, а других критикует.Не правильно Это.
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