36 минут назад
За пять праздничных дней задержано больше пятидесяти пьяных водителей
Во время майских праздников автоинспекторы проводили рейд по выявлению пьяных водителей. Сегодня в ГИБДД рассказали о его результатах.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.
За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Справедливый