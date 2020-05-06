Общество
59 минут назад
Перекрытие улицы Баумана: маршруты общественного транспорта удлинились, объезды свободны
Задержка в движении общественного транспорта на сокольском направлении в Липецке составляет 10-15 минут.
После перекрытия 1 мая улицы Баумана затруднения движения в Липецке незначительные. Об этом говорят онлайн-сервисы - утром в 9.30 единственный отмеченный «красным» участок на карте - в районе выезда на объездную дорогу с улицы Баумана у дома № 220.
В пресс-службе администрации Липецка говорят, что свободный проезд по объездным путям наблюдался все три праздничных дня. А вот в движении общественного транспорта задержки есть, но они были прогнозитруемыми:
- Время движения общественного транспорта увеличилось на 10-15 минут, - отметили в пресс-службе мэрии. - Это связано с тем, что выросла протяженность маршрутов.
Напомним, что в ночь на 1 мая в Липецке перекрыт участок дороги улицы Баумана от перекрестка с улицей Пожарского до выезда на трассу «Орел-Тамбов». В результате реконструкции улица Баумана — один из основных въездов в Липецк — расширится до четырех полос. По контракту города с фирмой - подрядчиком реконструкция должна завершиться до конца года.
В пресс-службе администрации Липецка говорят, что свободный проезд по объездным путям наблюдался все три праздничных дня. А вот в движении общественного транспорта задержки есть, но они были прогнозитруемыми:
- Время движения общественного транспорта увеличилось на 10-15 минут, - отметили в пресс-службе мэрии. - Это связано с тем, что выросла протяженность маршрутов.
Напомним, что в ночь на 1 мая в Липецке перекрыт участок дороги улицы Баумана от перекрестка с улицей Пожарского до выезда на трассу «Орел-Тамбов». В результате реконструкции улица Баумана — один из основных въездов в Липецк — расширится до четырех полос. По контракту города с фирмой - подрядчиком реконструкция должна завершиться до конца года.
гость
Шплинт
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ОКУ "Центр занятости Липецка"