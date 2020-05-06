Общество

59 минут назад

Перекрытие улицы Баумана: маршруты общественного транспорта удлинились, объезды свободны

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#Реконструкция улицы Баумана
Перекрытие улицы Баумана: маршруты общественного транспорта удлинились, объезды свободны

Задержка в движении общественного транспорта на сокольском направлении в Липецке составляет 10-15 минут.

После перекрытия 1 мая улицы Баумана затруднения движения в Липецке незначительные. Об этом говорят онлайн-сервисы - утром в 9.30 единственный отмеченный «красным» участок на карте - в районе выезда на объездную дорогу с улицы Баумана у дома № 220.

В пресс-службе администрации Липецка говорят, что свободный проезд по объездным путям наблюдался все три праздничных дня. А вот в движении общественного транспорта задержки есть, но они были прогнозитруемыми:  

- Время движения общественного транспорта увеличилось на 10-15 минут, - отметили в пресс-службе мэрии. - Это связано с тем, что выросла протяженность маршрутов. 

Напомним, что в ночь на 1 мая в Липецке перекрыт участок дороги улицы Баумана от перекрестка с улицей Пожарского до выезда на трассу «Орел-Тамбов». В результате реконструкции улица Баумана — один из основных въездов в Липецк — расширится до четырех полос. По контракту города с фирмой - подрядчиком реконструкция должна завершиться до конца года.   
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#Реконструкция улицы Баумана

Комментарии (4)

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гость

9 минут назад
Почему не изменили интервал работы светофора. На выезд с автостанции стоит затор, а по Баумана никого.
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Шплинт

14 минут назад
Я ездию по тамбовке и всем советую. Как постелят нам новое шоссе, так будем катиться по Баумана
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Гостья

34 минуты назад
Почему до конца маршрута идет только 12 автобус?Вчера ехала в битком набитом автобусе.Почему до конца не идут 352 ,24,33 маршруты?Почему на остановке Заводская Площадь нет объявления на какой автобус пересесть,чтобы доехать до конца?Почему нет объявления,что билет действителен при пересадке?Ходишь ,спрашиваешь как добраться!Ответ:это вечный неизлечимый липецкий идиотизм!
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ОКУ "Центр занятости Липецка"

39 минут назад
Липчане, напоминаем Вам, что продолжается конкурс на три вакансии в областной администрации (начальник управления тарифов, начальник управления ЖКХ и начальник управления соцобеспечения). Заработная плата по каждой из должностей 190 тысяч руб. /мес. Ждем ваших резюме после окончания ражима самоизоляции
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