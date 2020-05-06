В России

56 минут назад

Врачи оценили прирост заболевших COVID-19 в России

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#коронавирус
Врачи оценили прирост заболевших COVID-19 в России

Ежедневное увеличение числа новых случаев связывают с усовершенствованием тестирования.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову. Она отметила, что в России выросло в разы число проводимых тестов на выявление коронавируса, причем по всей стране, а не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Малинникова пояснила, что если не проводить тесты, то мы будем видеть и иметь только явные случаи заболеваний средней и высокой степеней тяжести. Легкие и бессимптомные, по ее словам, вообще не попадут в статистику и усугубят распространение инфекции. Инфекционист призвала людей быть более ответственными и соблюдать режим самоизоляции для скорейшего прекращения распространения вируса, пишут "Известия".

- Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность - заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости. Можно будет выйти из самоизоляции (карантина) быстрее и с меньшими потерями и вернуться к обычной жизни, - заключила Малинникова.
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#коронавирус

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