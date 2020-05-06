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сегодня, 09:55
Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции
Президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации решений по борьбе с коронавирусом.
- На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции и снятию введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, на основании которых будут приниматься решения о дальнейших действиях в стране. Источник в Кремле сообщил "Интерфаксу", что главу государства вновь будут интересовать действия региональных властей по борьбе с коронавирусом: их оценка обстановки на местах, эффективности принимаемых экономических мер и обеспеченности всем необходимым системы здравоохранения.
Вчера рабочая группы Госсовета по борьбе с коронавирусом провела совещание на тему повсеместного введения в стране «масочного режима». Результаты социологического исследования показывают, что россияне не ожидают скорого завершения эпидемии, пишет «Коммерсант». В исследовании, проведенном 24 апреля, участвовала 1 тыс. респондентов старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. 29% опрошенных ожидают, что это случится только в июне, 16% надеются, что эпидемическая ситуация нормализуется в июле. 7% опрошенных ожидают окончания эпидемии в августе, 12% — в сентябре, 11% полагают, что на это потребуется более полугода. 7% ожидают, что эпидемия продлится в стране до конца 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции и снятию введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, на основании которых будут приниматься решения о дальнейших действиях в стране. Источник в Кремле сообщил "Интерфаксу", что главу государства вновь будут интересовать действия региональных властей по борьбе с коронавирусом: их оценка обстановки на местах, эффективности принимаемых экономических мер и обеспеченности всем необходимым системы здравоохранения.
Вчера рабочая группы Госсовета по борьбе с коронавирусом провела совещание на тему повсеместного введения в стране «масочного режима». Результаты социологического исследования показывают, что россияне не ожидают скорого завершения эпидемии, пишет «Коммерсант». В исследовании, проведенном 24 апреля, участвовала 1 тыс. респондентов старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. 29% опрошенных ожидают, что это случится только в июне, 16% надеются, что эпидемическая ситуация нормализуется в июле. 7% опрошенных ожидают окончания эпидемии в августе, 12% — в сентябре, 11% полагают, что на это потребуется более полугода. 7% ожидают, что эпидемия продлится в стране до конца 2020 года.