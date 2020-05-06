Общество

сегодня, 09:44

Экс-депутат Верховной Рады Украины, обвиняемый на родине в краже миллиарда, переехал в Липецк?

24 1805
#Украина #розыск
Экс-депутат Верховной Рады Украины, обвиняемый на родине в краже миллиарда, переехал в Липецк?

Об этом сообщают СМИ незалэжной

Бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш получил убежище в Российской Федерации. Об этом журналистам 057.ua сообщил источник в консульстве РФ в Харькове.

Журналистам украинского издания предали документы, и схему получения российского гражданства Дмитрием Святашем, его женой и двумя их детьми. 

Семья бывшего банкира, обвиняемого в краже миллиарда гривен одного из украинских банков и объявленного в розыск, воспользовалась российской госпрограммой содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Липецкая область участвует в Госпрограмме с начала ее действия как один из регионов въезда и расселения соотечественников, с выплатой компенсации за переезд и поддержке в размещении и трудоустройстве граждан. 

24 1805
#Украина #розыск

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бим

3 секунды назад
Жители, путаешь с Борисом Джонсоном
ответить

Ильич

3 минуты назад
Конченый ЕДИРАСТ, поддерживаю от партии комуняк.
ответить

Антон

5 минут назад
В москве более17000 воров в законе с кавказа и др.республик
ответить

Конченый ЕДИРАСТ

8 минут назад
Який гарный хлопчик! Наш человек! В депутаты его!
ответить

Жители

8 минут назад
Путин принимает воров и бандитов со всего мира
ответить

fed

14 минут назад
Валерия Сухарикова, если вы прочитали хохлоресурс внимательно, то не жить собрались они там, а жена Святаша работать. Как потенциальное место работы написала как раз вот этот институт и шарагу по этому адресу. Это формальность нужна при участии в Госпрограмме. Конечно же не будут они жить ни на Гагарина ни в Липецке. Хотя... Тузов работает вон замом губера, с опытом "менеджмента" на Донбассе. Мож и этот "управленец" сгодится здесь. Все равно лучше нет, вся колода перетасована несколько раз уже. Так что говно к берегу придется прям как раз.
ответить

ять

15 минут назад
Своих доморощенных жуликов и ворюг всех мастей полно, так ещё из соседних стран всяких пройдох завозить начали.
ответить

Гость

18 минут назад
Сдать его хохлам, может отношения потеплеют, между странами
ответить

Изяслав

19 минут назад
арестуйте лучше нашего липецкого браконьера Дрюньку Тридьякова. Этот бандеровец не отдает кредит в 1 млн 700 тыс и глумится над свиньями мерзко и прелюбодейно
ответить

Да

19 минут назад
Всех комерсов собрал!!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

За пять праздничных дней задержано больше пятидесяти пьяных водителей
#дорожное движение
1
За пять праздничных дней задержано больше пятидесяти пьяных водителей

35 минут назад

Общество
Перекрытие улицы Баумана: маршруты общественного транспорта удлинились, объезды свободны
#Реконструкция улицы Баумана
4
Перекрытие улицы Баумана: маршруты общественного транспорта удлинились, объезды свободны

57 минут назад

Общество
В детские сады Липецка родители привели 30 детей
#коронавирус #детские сады
5
В детские сады Липецка родители привели 30 детей

сегодня, 09:28

Общество
Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей
#драгоценности #покупательская способность
10
Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей

сегодня, 09:20

Общество
Где получить Георгиевскую ленточку
#акция #День Победы #Георгиевская ленточка
17
Где получить Георгиевскую ленточку

сегодня, 09:15

Общество
Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август
#коронавирус #детский отдых
12
Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август

сегодня, 09:03

Общество