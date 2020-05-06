Общество
сегодня, 09:44
Экс-депутат Верховной Рады Украины, обвиняемый на родине в краже миллиарда, переехал в Липецк?
Об этом сообщают СМИ незалэжной
Бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш получил убежище в Российской Федерации. Об этом журналистам 057.ua сообщил источник в консульстве РФ в Харькове.
Журналистам украинского издания предали документы, и схему получения российского гражданства Дмитрием Святашем, его женой и двумя их детьми.
Семья бывшего банкира, обвиняемого в краже миллиарда гривен одного из украинских банков и объявленного в розыск, воспользовалась российской госпрограммой содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Липецкая область участвует в Госпрограмме с начала ее действия как один из регионов въезда и расселения соотечественников, с выплатой компенсации за переезд и поддержке в размещении и трудоустройстве граждан.
Журналистам украинского издания предали документы, и схему получения российского гражданства Дмитрием Святашем, его женой и двумя их детьми.
Семья бывшего банкира, обвиняемого в краже миллиарда гривен одного из украинских банков и объявленного в розыск, воспользовалась российской госпрограммой содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Липецкая область участвует в Госпрограмме с начала ее действия как один из регионов въезда и расселения соотечественников, с выплатой компенсации за переезд и поддержке в размещении и трудоустройстве граждан.
Бим
Ильич
Антон
Конченый ЕДИРАСТ
Жители
fed
ять
Гость
Изяслав
Да