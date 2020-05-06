В России

сегодня, 09:47

Дату окончания эпидемии в России снова перенесли

259
#коронавирус #прогноз
Дату окончания эпидемии в России снова перенесли

Сингапурские ученые дают прогноз на конец августа.

Ученые вновь отдалили дату завершения коронавирусной болезни в России. Новый прогноз сингапурских экспертов - 24 августа, пишет «Российская газета». Первоначально сообщалось о том, что вспышка болезни в России может завешаться 12 августа. Позже дату перенесли на 17 августа.

Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч, напоминает РИА Новости. Также ученые предупреждают, что страны, которые снимут преждевременно ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости.

Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

В России диагноз COVID-19 врачи поставили более чем 155 тысячам жителей страны. Пандемия охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, число заболевших новым коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек.
259
#коронавирус #прогноз

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Врачи оценили прирост заболевших COVID-19 в России
#коронавирус
Врачи оценили прирост заболевших COVID-19 в России

54 минуты назад

В России
Почему россиянам не стоит ждать раздачи денег в эпидемию
#коронавирус #поддержка
Почему россиянам не стоит ждать раздачи денег в эпидемию

сегодня, 10:02

В России
Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции
#коронавирус #самоизоляция
Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции

сегодня, 09:55

В России
Треть должников по кредитам заявила о потере работы
#кредит #работа #долг
Треть должников по кредитам заявила о потере работы

сегодня, 09:41

В России
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
1
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

вчера, 18:10

В России
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
1
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

вчера, 17:36

В России