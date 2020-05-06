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сегодня, 09:47
Дату окончания эпидемии в России снова перенесли
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Сингапурские ученые дают прогноз на конец августа.
Ученые вновь отдалили дату завершения коронавирусной болезни в России. Новый прогноз сингапурских экспертов - 24 августа, пишет «Российская газета». Первоначально сообщалось о том, что вспышка болезни в России может завешаться 12 августа. Позже дату перенесли на 17 августа.
Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч, напоминает РИА Новости. Также ученые предупреждают, что страны, которые снимут преждевременно ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости.
Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
В России диагноз COVID-19 врачи поставили более чем 155 тысячам жителей страны. Пандемия охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, число заболевших новым коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек.
Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч, напоминает РИА Новости. Также ученые предупреждают, что страны, которые снимут преждевременно ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости.
Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
В России диагноз COVID-19 врачи поставили более чем 155 тысячам жителей страны. Пандемия охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, число заболевших новым коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек.
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