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Треть должников по кредитам заявила о потере работы

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#кредит #работа #долг
Треть должников по кредитам заявила о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%.

Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.), сообщает РБК.

- Сейчас доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10% и составляет около 60%: падение уровня доходов (40%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы (30%), недостаток свободных средств из-за роста цен (20%), - сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

При этом Мехтиев пояснил, что в прошлом году на финансовые трудности ссылались около 50% должников. Тогда это объясняли падением дохода 30% заемщиков, невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой - 20%, потерей работы - 18%, недостатком свободных средств из-за роста цен - 17%, семейными обстоятельствами - 5% и незапланированными приобретениями - 10%.

По мнению президента ассоциации, несмотря на то, что сами должники редко (около 1% случаев) указывают пандемию коронавируса в качестве причины просрочки, события последнего месяца оказали влияние на платежеспособность граждан. Так, в первую очередь в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. Таких клиентов на данный момент уже около 28 млн человек, то есть около 40% от экономически активного населения, пояснил он.

Крупные банки подтвердили изданию ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков, пишет «Коммерсант». «На текущий момент большое количество клиентов действительно связывает нарушения по оплате кредитов с пандемией. В основном в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту называют потерю работы или сокращение дохода»,— сообщил представитель Сбербанка. По данным ВТБ, доля должников, которые ссылаются на отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%. Промсвязьбанк сообщил, что каждый седьмой его клиент из числа тех, кто уже допустил просрочку, связывает свои проблемы с падением доходов на фоне пандемии.

Напомним, в Совете федерации считают, что пандемия коронавируса может быть признана обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор) для юридических лиц, что позволит многим из них избежать ответственности за неисполнение контрактных обязательств. При этом сенатор Николай Федоров заявил, что признание коронавируса форс-мажором не может быть универсальным для всех категорий должников.
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#кредит #работа #долг

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