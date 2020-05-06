В детские сады Липецка родители привели 30 детей

В майские праздники спрос на муниципальное дошкольное образование упал.

Сегодня утром в четыре дежурные группы, действующие при трех детских садах Липецка, родители привели 30 малышей. Можно констатировать, что в майские праздники спрос на муниципальное дошкольное образование упал.



Больше всего детей - 84 - в детских садах Липецка в период введенной в регионе самоизоляции оказалось 27 апреля, когда постановление губернатора разрешило открыться предприятиям бытового обслуживания населения и магазинам, торгующим непродовольственными товарами.