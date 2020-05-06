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12 минут назад

В детские сады Липецка родители привели 30 детей

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#коронавирус #детские сады
В детские сады Липецка родители привели 30 детей

В майские праздники спрос на муниципальное дошкольное образование упал.

Сегодня утром в четыре дежурные группы, действующие при трех детских садах Липецка, родители привели 30 малышей. Можно констатировать, что в майские праздники спрос на муниципальное дошкольное образование упал.

Больше всего детей - 84 - в детских садах Липецка в период введенной в регионе самоизоляции оказалось 27 апреля, когда постановление губернатора разрешило открыться предприятиям бытового обслуживания населения и магазинам, торгующим непродовольственными товарами.
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#коронавирус #детские сады

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2 минуты назад
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