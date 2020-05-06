Общество
20 минут назад
Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей
Это немного по сравнению даже с соседними регионами
Согласно данным Росстата общий объем продаж ювелирных изделий в России по итогам 2019 года составил 241,29 млрд, рублей. 30% от всех розничных продаж осуществляется в Центральном федеральном округе, сообщает uvelir.info. Основные доли распределились следующим образом: Москва — 36%, Московская область—12%, Белгородская область—10%, Брянская область — 7%.
Белгородцы лидеры Черноземья по покупкам «ювелирки». Они в 2019 году приобрели ювелирных изделий на 7, 47 млрд рублей. Воронежцы – на 4,18 млрд рублей, жители Липецкой области – на 2,91 млрд, Курской области – на 2,70 млрд, орловчане на 1,17 млрд и тамбовчане на всего на 700 миллионов рублей.
Фото: uvelir.info
Белгородцы лидеры Черноземья по покупкам «ювелирки». Они в 2019 году приобрели ювелирных изделий на 7, 47 млрд рублей. Воронежцы – на 4,18 млрд рублей, жители Липецкой области – на 2,91 млрд, Курской области – на 2,70 млрд, орловчане на 1,17 млрд и тамбовчане на всего на 700 миллионов рублей.
Фото: uvelir.info
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