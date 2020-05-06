Общество

20 минут назад

Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей

5 351
#драгоценности #покупательская способность
Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей

Это немного по сравнению даже с соседними регионами

Согласно данным Росстата общий объем продаж ювелирных изделий в России по итогам 2019 года составил 241,29 млрд, рублей. 30% от всех розничных продаж осуществляется в Центральном федеральном округе, сообщает uvelir.info. Основные доли распределились следующим образом: Москва — 36%, Московская область—12%, Белгородская область—10%, Брянская область — 7%.

Белгородцы лидеры Черноземья по покупкам «ювелирки». Они в 2019 году приобрели ювелирных изделий на 7, 47 млрд рублей. Воронежцы – на 4,18 млрд рублей, жители Липецкой области – на 2,91 млрд, Курской области – на 2,70 млрд, орловчане на 1,17 млрд и тамбовчане на всего на 700 миллионов рублей.

Фото: uvelir.info

5 351
#драгоценности #покупательская способность

Комментарии (5)

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гость

46 секунд назад
Сейчас кроме прекрасной ювелирки и купить то нечего, все очень плохого качества и некрасивое: одежда, обувь. И чем захламлять квартиру ненужным тряпьем, правильно люди делали что покупали, вот только если сдать на нужду "выманивают" за бесценок. Несправедливо здесь. Разница очень большая купить и сдать.Много людей сдают чтобы поехать отдохнуть или "тянет" кредит.
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Правда

2 минуты назад
Потом обменяют на хлеб с картошкой.
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Житель

8 минут назад
У одного в подвале частного домика на 2 тонны выгребли этого. А он лишь был скромнимким чиновником, да и ещё не считая сколько денег было. И здесь так же посчитали у кого-то собака в ошейники от СВАРОВСКИ ходит а КТОТО последний кусок без хлеба доедет.
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гость

12 минут назад
Посчитайте ещё телефоны взятые в кредиты. И тут же сданные в ломбарды
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гость

15 минут назад
А,сколько затем продали через ломбарды и авито. ру, чтобы свести концы с концами ?
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