Общество

54 минуты назад

В майские праздники липчане не сидели дома

9 1548
#индекс #самоизоляция
3
В майские праздники липчане не сидели дома

Индекс самоизоляции не вырос до «зеленой» зоны.

По данным сервиса «Яндекса», индекс самоизоляции в Липецке в первые пять дней мая колебался в пределах «красной» и «оранжевой» зон. Его величина составляла от 2,6 до 3 баллов. Минимальное значение индекса было зафиксировано в 4 мая (2,6), максимальное – 3 мая (3 балла). Эти значения значительно ниже индекса самоизоляции в обычные выходные дни. Так, 25-26 апреля индекс самоизоляции увеличивался до 3,4 баллов.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

Напомним, ранее Игорь Артамонов продлил действие режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области до 12 мая. После этой даты возможны послабления режима.
9 1548
#индекс #самоизоляция
3

Комментарии (9)

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гость

1 минуту назад
Швеция не заставляет своих граждан насильно сидеть дома, не вводит запретительных законов и штрафов. Есть только рекомендации, к которым большинство людей прислушивается добровольно.
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Главврач Плёхи

14 минут назад
Сергей 13, ты типичный образец липецкого дебила..закройся уже тупое животное,и не пиши о вещах про которые не знаешь!! На самом деле с этой заразой всё значительно хуже,чем говорят...поэтому режим соблюдать надо...
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Рабы должны сидеть

16 минут назад
Липчане преступники,ВЛАСТЬ им приказала сидеть дома а они имели смелость ослушаться
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Вас

26 минут назад
Такие ЛИПЧЧАНе только сидеть и в маске бухать могут. Я не трезвенник но у меня знакомых до хера маску оденут до магаза и бухать до вечера. Песня
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а

28 минут назад
вы сами то сидели дома,лично многие работают в майские
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Гребень

28 минут назад
всех нагнём
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Шапокляк

33 минуты назад
Хорошая попытка все списать на "нерадивых горожан". Ага
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Сергей 13

35 минут назад
Липчанин, Вы дурак,да?Вы видите,как проходит заражение? Официальные цифры,50% заражается в больнице,на самом деле,я думаю,больше.Доказано,что через контакты с поверхностью он не передается.Оденьте ОЗК и сидите дальше.
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Липчанин

46 минут назад
Потому что, Артамонов разрешил гулять мат.кам с детьми, вот все и вылезли. Гуляют без масок. Дети-маугли, посрывали все ленты с детских площадок...
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