В майские праздники липчане не сидели дома

Индекс самоизоляции не вырос до «зеленой» зоны.

По данным сервиса «Яндекса», индекс самоизоляции в Липецке в первые пять дней мая колебался в пределах «красной» и «оранжевой» зон. Его величина составляла от 2,6 до 3 баллов. Минимальное значение индекса было зафиксировано в 4 мая (2,6), максимальное – 3 мая (3 балла). Эти значения значительно ниже индекса самоизоляции в обычные выходные дни. Так, 25-26 апреля индекс самоизоляции увеличивался до 3,4 баллов.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.Напомним, ранее Игорь Артамонов продлил действие режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области до 12 мая. После этой даты возможны послабления режима.