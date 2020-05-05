Общество

56 минут назад

Пожарную сирену включили на улице Московской в честь сержанта Кувшинова

7 842
#пожарные
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Сегодня у дома № 91 по улице Московской в Липецке сотрудники Главного управления МЧС почтили память пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга. 

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В доме № 91 по улице Московской жил сержант внутренней службы пожарный Геннадий Кувшинов. Почти 23 года назад он погиб при спасении людей из горящей в центре Липецка многоэтажки.   

Пожар в квартире на 11 этаже дома №13 по улице Ленина вспыхнул 22 октября 1997 года в 04.55. Первым к дому прибыл дежурный караул пожарной части №7, 32-летний сержант Кувшинов находился в звене газодымозащитников, которые отправились на разведку. 

«Произошла вспышка продуктов неполного сгорания. При спасении людей из огня Геннадий Анатольевич погиб», - так описана гибель Кувшинова в его короткой официальной биографии.

В 1998 году Геннадия Кувшинова посмертно наградили орденом Мужества. В 19 микрорайоне Липецка его именем назван проезд. В школе № 65, которая расположена на этом проезде создан музей сержанта Кувшинова.

В 2011 году на доме, в котором жил Геннадий Кувшинов, установили мемориальную доску в его честь. С тех пор, каждое 5 мая, день рождения Геннадия Кувшинова, пожарные вспоминают погибших товарищей у дома на улице Московской.
7 842
#пожарные
2

Комментарии (7)

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Сотрудник мчс

10 минут назад
Лижите лихо , а то уволят...
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Мэлс

11 минут назад
Всегда нужно сообщать о наличии газовых баллонов в горящем помещении! Тогда и пожарные не будут погибать от взрыва......
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Сотрудник мчс

11 минут назад
аСтахову лизните , жополизы !!!
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Город

12 минут назад
Спасибо всем пожарным России! Огонь и газ страшнее вируса!
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ХГФ

14 минут назад
не поступок.. подвиг! Светлая Память хорошему парню!
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Серёга водила

27 минут назад
Слава Герою
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++100500

50 минут назад
правильно ! Чтобы дети заиками стали надо еще дом окатить из гидрантов и чтобы пожарный вертолет вылил на него 25 тонн воды
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