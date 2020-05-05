Пожарную сирену включили на улице Московской в честь сержанта Кувшинова

Сегодня у дома № 91 по улице Московской в Липецке сотрудники Главного управления МЧС почтили память пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.



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В доме № 91 по улице Московской жил сержант внутренней службы пожарный Геннадий Кувшинов. Почти 23 года назад он погиб при спасении людей из горящей в центре Липецка многоэтажки.



Пожар в квартире на 11 этаже дома №13 по улице Ленина вспыхнул 22 октября 1997 года в 04.55. Первым к дому прибыл дежурный караул пожарной части №7, 32-летний сержант Кувшинов находился в звене газодымозащитников, которые отправились на разведку.



«Произошла вспышка продуктов неполного сгорания. При спасении людей из огня Геннадий Анатольевич погиб», - так описана гибель Кувшинова в его короткой официальной биографии.



В 1998 году Геннадия Кувшинова посмертно наградили орденом Мужества. В 19 микрорайоне Липецка его именем назван проезд. В школе № 65, которая расположена на этом проезде создан музей сержанта Кувшинова.



В 2011 году на доме, в котором жил Геннадий Кувшинов, установили мемориальную доску в его честь. С тех пор, каждое 5 мая, день рождения Геннадия Кувшинова, пожарные вспоминают погибших товарищей у дома на улице Московской.

