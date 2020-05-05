Коронавирус

28 минут назад

Известный уроженец Лебедяни умер от коронавирусной инфекции в Москве

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#коронавирус
Известный уроженец Лебедяни умер от коронавирусной инфекции в Москве

64-летний академик РАН Евгений Микрин умер ночью 5 мая в больнице в Коммунарке. Ученый заболел 16 апреля, после псоещения 

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

«В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса - в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», - сказал он.

По данным «Вечерней Москвы», Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке. Коронавирусную инфекцию у Евгения Микрина нашли 16 апреля. Вначале заболевание протекало в легкой форме.

9 апреля Микрин вместе с Рогозиным побывали на Байконуре, куда они прибыли проводить экипаж «Союз-МС-16» на МКС. Космонавты сидели в изолированной за стеклом комнате.

Евгений Анатольевич Микрин родился 15 октября 1955 года в Лебедяни. В 1973-м с золотой медалью окончил среднюю школу и поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 

В 1981 году начал работать инженером в РКК «Энергия», где трудиться в течение многих лет, пока не получил должность генерального конструктора.

Евгений Микрин участвовал в создании комплекса «Энергия»-«Буран», станции «Мир», Международной космической станции, а также к модернизации пилотируемого корабля «Союз».
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#коронавирус

Комментарии (3)

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1 минуту назад
Очень жаль! Никого не щадит этот вирус! Жить и жить бы еще, сколько пользы бы принес нашей стране , а нет!!!
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Простой паренёк

3 минуты назад
Из Лебедяни стал большим ученым без всякого блата. Только в СССР это было возможно. Сейчас космосом рулят всякие блатные журнализды типа Рагозина. Земля пузом нашему земляку.
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123

8 минут назад
Хоть в таких статьях можно без грамматических ошибок!!!
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