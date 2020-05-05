Общество

29 минут назад

Соблюдай дистанцию: магазины оштрафуют за нарушения по профилактике коронавируса

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#Коронавирус
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Соблюдай дистанцию: магазины оштрафуют за нарушения по профилактике коронавируса

Два магазина попадись на нарушениях.

Не все магазины в Липецке обеспечивают своим сотрудникам и покупателям защиту от распространения COVID19.

Такой вывод сделали сотрудники областного управления потребительского рынка после вчерашнего рейда по торговым точкам. Так, в крупном магазине на площади Мира выявили даже продавцов, находившихся на рабочем месте без защитной маски, что строжайше запрещено действующими постановлениями. Кроме того выяснилось, что температуру своим работникам в магазине мерили всего один раз в сутки – перед выходом на смену, а в течение дня контроль не проводился.

Попался на нарушениях и магазин на улице Плеханова.

- Не соблюдалась дистанция более 3-х метров между работниками магазина и покупателями, не установлены защитные экраны, отсутствую бактерицидные лампы, - перечислили все «грехи» в управлении.

Владельцам торговых точёк придётся отвечать, причём штрафы им грозят немаленькие – от 100 до 300 тысяч рублей.

Добавим, что ограничительные меры введены во всех торговых объектах региона постановлением  администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

2 494
#Коронавирус
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Комментарии (2)

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Пенс

4 минуты назад
Без штрафов не понимают бестолочи .Были в магазине на новых районах и нас там обкашляла тетка с стоьным приступоообразным, кашлем без маски
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в СССР такого не было

15 минут назад
а еще у нас впереди гриппозная пандемия , птичий грипп и коровье бешенство.государству даже не надо заниматься экономикой - сгребай штрафы вот тебе вся экономика и царствуй лежа на боку в фюрербункере.
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