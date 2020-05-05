Мошенники обманули жительницу Грязей при покупке страусят и заставили женщину прийти на вокзал за птенцами

В Грязях полицейские проверяют заявление местной жительницы о мошенничестве. Женщина купила через интернет птенцов страуса и собиралась получить их через проводника, но когда пришла на вокзал за покупкой, оказалось, что в поезде нет названного продавцом вагона.

В этом марте 38-летняя женщина заказала через сайт объявлений трех полуторамесячных страусят. Продавец просил за каждого птенца выращенного на страусиной ферме под Санкт-Петербургом шесть тысяч рублей, жительницу Грязей цена утроила и она внесла предоплату в 12 000 рублей указанный продавцом расчетный счёт.



- Переписка со злоумышленниками велась через мессенджер. Участники сделки обговорили ее условия: птенцов продавец обязался передать поездом через проводников. 16 апреля женщина вместе с мужем пришла на грязинский вокзал за товаром, но от проводников поезда супруги узнали, что страусов никто не передавал. Более того, в поезде не было вагона с №4, который указал в сообщении продавец, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



На связь продавцы страусов больше не выходили, женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.



- По заявлению женщины полицейские проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в областном управлении МВД.





