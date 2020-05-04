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«Бабушка вспоминала всю жизнь: их фотографируют, а по репродуктору объявляют о нападении Германии»

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#75-летие Победы
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«Бабушка вспоминала всю жизнь: их фотографируют, а по репродуктору объявляют о нападении Германии»

Правнучка Ивана Шаповалова рассказала подробности о фото из 1941-го года и о своем прадедушке

GOROD48 уже после публикации заметки и фото Ивана Шаповалова и его дочки, сделанного 22 июня 1941 года в Нижнем парке, удалось пообщаться с внучкой той девочки, сидящей рядом с папой.

- Бабушка Кристина всю жизнь глядя на это фото вспоминала и нам рассказывала, что именно когда фотограф делал снимок, в это самое время из репродуктора в парке шла трансляция выступления Молотова о нападении Германии на СССР, - рассказала GOROD48 живущая ныне в Риге Екатерина Павлова. – Бабуле на этом фото 7 лет. Ее вообще-то звали Эра, но крестили именем Кристина.

Екатерина предполагает, что в Липецк прадед и бабушка ездили, скорее всего, в санаторий. 

Жили они поблизости – в Воронеже. Там родились, там жили и похоронены тоже в Воронеже, и прадед, и бабушка. Та самая девочка с фото, ушла из жизни не так давно, в 2015 году.  Дочка Эры-Кристины, Елена, вышла замуж и переехала в Латвию. Там и живет сейчас все семейство.

Екатерина поделилась и другими фотографиями. На всех фото видна стать Ивана Шаповалова, высокого мужчины. По словам его правнучки, все его потомство, такие же статные и высокие, в частности сыновья Екатерины – праправнуки Ивана Архиповича - Ярослав и Денис. 

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Екатерина Павлова говорит, что в их семье часто звучало название города Усмань. И у прадеда написано название этого города на одной из фото.

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- Липецк, Воронеж, Усмань, это же все рядом, - говорит Екатерина. - Не удивительно, что прадедушка с бабушкой бывали в Липецке. Может быть оттуда, из Липецка у нее была любовь  к грязевой терапии. И воду липецкую она покупала до конца своих дней!

Во время войны, прадедушка успел эвакуировать семью в Узбекистан. А сам пройдет войну начальником интендантской службы, или, другими словами - будет снабжать фронт всем необходимым.

- Семья же пережила войну в Узбекистане тихо, спокойно, всех ужасов не видели. Его жена Вера, моя прабабушка, захватила с собой швейную машинку, в дороге ее все ругали, а потом швейная машинка их выручала и кормила! Вера шила там папахи, ее очень ценили, - рассказывает правнучка и внучка мужчины и девочки, что изображены на историческом фото.

Екатерина Павлова удивилась, что накануне 9 мая в далеком Липецке вспомнили о её прадедушке, и рассказала, что в семье чтут День Победы и празднуют его каждый год, несмотря на некоторые трудности связанные с неприятием праздника властями Латвии. Правда в этом году из-за коронавируса мероприятия сильно ограничены, но в семейном кругу День Победы отметят обязательно и помянут и прадеда, и бабушку, и прабабушку.

7 642
#75-летие Победы
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Комментарии (7)

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48

42 минуты назад
Павел, Дэбил что-ли?
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Виолетта Теодоровна

51 минуту назад
Истину говорите, Павел. Страшилка про коронавирус, это и есть гибридная идеологическая война. Еще в 2015 г. об этом вирусе говорили. А современные оборотни и тупицы подпевают врагам. Нагнетают панику, всячески восхваляя силу очередного вируса. Был годами ранее "свиной", "птичий". Притихли, но собрались с силами империалисты. Этот, конечно же, опаснее. Тем, что за ним неизбежно следует вакцинация отравами. А такой глобальной фигуры, как Сталина, в Кремле нет. Остались одни компрадоры.
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Стерва

57 минут назад
Подскажите координаты поисковиков в Липецке. Очень нужно
ответить

Екатерина

сегодня, 21:30
Очень Вам благодарна! Что написали про моего прадеда и бабушку! Мне очень приятно! Вы большие молодцы,что собираете историю по крупицам! Всем крепкого здоровья и счастья! С наступающим великим праздником,с Днём Победы! Привет из Латвии,Риги
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за мир и дружбу между народами!

сегодня, 21:18
Для истинных ценностей не существует преград! Они не тленны, они на века! Они наши истинные ориентиры!
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Павел

сегодня, 21:17
А сейчас мы гуляем в парке с детьми, а из репродукторов объявляют про коронавирус...
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Animal planet

сегодня, 21:14
Город 48 спасибо,очень интересно.Только вот ошибка" На всех фото видна стать Ивана Шаповалова, высокого мужчина" нужно исправить "высокого мужчины".
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