Общество
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«Бабушка вспоминала всю жизнь: их фотографируют, а по репродуктору объявляют о нападении Германии»
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Правнучка Ивана Шаповалова рассказала подробности о фото из 1941-го года и о своем прадедушке
GOROD48 уже после публикации заметки и фото Ивана Шаповалова и его дочки, сделанного 22 июня 1941 года в Нижнем парке, удалось пообщаться с внучкой той девочки, сидящей рядом с папой.
- Бабушка Кристина всю жизнь глядя на это фото вспоминала и нам рассказывала, что именно когда фотограф делал снимок, в это самое время из репродуктора в парке шла трансляция выступления Молотова о нападении Германии на СССР, - рассказала GOROD48 живущая ныне в Риге Екатерина Павлова. – Бабуле на этом фото 7 лет. Ее вообще-то звали Эра, но крестили именем Кристина.
Екатерина предполагает, что в Липецк прадед и бабушка ездили, скорее всего, в санаторий.
Жили они поблизости – в Воронеже. Там родились, там жили и похоронены тоже в Воронеже, и прадед, и бабушка. Та самая девочка с фото, ушла из жизни не так давно, в 2015 году. Дочка Эры-Кристины, Елена, вышла замуж и переехала в Латвию. Там и живет сейчас все семейство.
Екатерина поделилась и другими фотографиями. На всех фото видна стать Ивана Шаповалова, высокого мужчины. По словам его правнучки, все его потомство, такие же статные и высокие, в частности сыновья Екатерины – праправнуки Ивана Архиповича - Ярослав и Денис.
Екатерина Павлова говорит, что в их семье часто звучало название города Усмань. И у прадеда написано название этого города на одной из фото.
- Липецк, Воронеж, Усмань, это же все рядом, - говорит Екатерина. - Не удивительно, что прадедушка с бабушкой бывали в Липецке. Может быть оттуда, из Липецка у нее была любовь к грязевой терапии. И воду липецкую она покупала до конца своих дней!
Во время войны, прадедушка успел эвакуировать семью в Узбекистан. А сам пройдет войну начальником интендантской службы, или, другими словами - будет снабжать фронт всем необходимым.
- Семья же пережила войну в Узбекистане тихо, спокойно, всех ужасов не видели. Его жена Вера, моя прабабушка, захватила с собой швейную машинку, в дороге ее все ругали, а потом швейная машинка их выручала и кормила! Вера шила там папахи, ее очень ценили, - рассказывает правнучка и внучка мужчины и девочки, что изображены на историческом фото.
Екатерина Павлова удивилась, что накануне 9 мая в далеком Липецке вспомнили о её прадедушке, и рассказала, что в семье чтут День Победы и празднуют его каждый год, несмотря на некоторые трудности связанные с неприятием праздника властями Латвии. Правда в этом году из-за коронавируса мероприятия сильно ограничены, но в семейном кругу День Победы отметят обязательно и помянут и прадеда, и бабушку, и прабабушку.
- Бабушка Кристина всю жизнь глядя на это фото вспоминала и нам рассказывала, что именно когда фотограф делал снимок, в это самое время из репродуктора в парке шла трансляция выступления Молотова о нападении Германии на СССР, - рассказала GOROD48 живущая ныне в Риге Екатерина Павлова. – Бабуле на этом фото 7 лет. Ее вообще-то звали Эра, но крестили именем Кристина.
Екатерина предполагает, что в Липецк прадед и бабушка ездили, скорее всего, в санаторий.
Жили они поблизости – в Воронеже. Там родились, там жили и похоронены тоже в Воронеже, и прадед, и бабушка. Та самая девочка с фото, ушла из жизни не так давно, в 2015 году. Дочка Эры-Кристины, Елена, вышла замуж и переехала в Латвию. Там и живет сейчас все семейство.
Екатерина поделилась и другими фотографиями. На всех фото видна стать Ивана Шаповалова, высокого мужчины. По словам его правнучки, все его потомство, такие же статные и высокие, в частности сыновья Екатерины – праправнуки Ивана Архиповича - Ярослав и Денис.
Екатерина Павлова говорит, что в их семье часто звучало название города Усмань. И у прадеда написано название этого города на одной из фото.
- Липецк, Воронеж, Усмань, это же все рядом, - говорит Екатерина. - Не удивительно, что прадедушка с бабушкой бывали в Липецке. Может быть оттуда, из Липецка у нее была любовь к грязевой терапии. И воду липецкую она покупала до конца своих дней!
Во время войны, прадедушка успел эвакуировать семью в Узбекистан. А сам пройдет войну начальником интендантской службы, или, другими словами - будет снабжать фронт всем необходимым.
- Семья же пережила войну в Узбекистане тихо, спокойно, всех ужасов не видели. Его жена Вера, моя прабабушка, захватила с собой швейную машинку, в дороге ее все ругали, а потом швейная машинка их выручала и кормила! Вера шила там папахи, ее очень ценили, - рассказывает правнучка и внучка мужчины и девочки, что изображены на историческом фото.
Екатерина Павлова удивилась, что накануне 9 мая в далеком Липецке вспомнили о её прадедушке, и рассказала, что в семье чтут День Победы и празднуют его каждый год, несмотря на некоторые трудности связанные с неприятием праздника властями Латвии. Правда в этом году из-за коронавируса мероприятия сильно ограничены, но в семейном кругу День Победы отметят обязательно и помянут и прадеда, и бабушку, и прабабушку.
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48
Виолетта Теодоровна
Стерва
Екатерина
за мир и дружбу между народами!
Павел
Animal planet