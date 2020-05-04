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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 5 мая
Фестиваль латиноамериканской музыки в нелегкие дни изоляции решили поддержать фермеров. Среди звезд – Луис Фонси. Метрополитан Опера представит «Свадьбу Фигаро» с альтернативными ариями Сюзанны. Экскурсии, спектакли и концерты – в сети есть из чего выбрать.
Онлайн-экскурсия «Тайны и загадки старых утесов Северного моря» позволит погулять по Йоркширу – встреча начнется в 14:00. Вы увидите Боулби - самый высокий утес всего восточного британского побережья. Пройдетесь по местам, где возвышались огромные фабрики времен, когда Йоркшир считался железной империей всей Европы. Узнаете, почему вместо этих фабрик теперь одни пустыри, кто разрушил старинный пирс и как работала система сигнальных огней, за считанные минуты передавая информацию с берега вглубь страны.
В сообществе «Большой перемены» в 14:00 пройдет очередной онлайн-лекторий. В прямом эфире о своей работе, а также про жизнь космонавтов, науку и просто космос расскажет Сергей Валерьевич Прокопьев — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.
Онлайн-экскурсия по Новороссийску «Именем России нареченный» начнется в 16:00. Вы прогуляетесь по центральной части набережной, которая является визитной карточкой Новороссийска, увидите Цемесскую бухту, на берегах которой находится город, его знаменитые памятники.
Пермский академический «Театр-театр» в 17:00 начинает постановку «Квадратура круга». Время действия спектакля – 1920-е годы. Молодая советская республика строит социализм, и в ней уже нет места таким мелкобуржуазным пережиткам как любовные треугольники. Все это мещанство! Пришло время любовных квадратур круга! Два товарища одновременно и втайне друг от друга женятся, и приводят своих избранниц на... общую жилплощадь. Две пары начинают строить семейное счастье в одной комнате. Несмотря на наличие у молодоженов общей политической установки и рабочего контакта, этот опыт оборачивается целым рядом комических ситуаций, которые приводят героев в итоге к «полному разложению».
Пермский театр оперы и балета в 17:00 будет транслировать «Орлеанскую деву» Петра Чайковского. Знаменитая трагедия Шиллера, которая с огромным успехом в XIX веке шла в Европе, в царской России долго находилась под цензурным запретом. Чайковского эти обстоятельства не испугали: он мечтал написать произведение в жанре «большой оперы» и видел в шиллеровском тексте отличный материал для работы. Его «Орлеанская дева», преодолев все препоны, была поставлена на сцене Мариинского театра в том же 1881 году, что и «Евгений Онегин».
Государственный геологический музей имени Вернадского в дни самоизоляции приготовил свои лекциина базе научных исследований Земли.
Окунуться в загадочную атмосферу средневековых хитросплетений и загадок старого города Вены можно во время онлайн-экскурсии «Тайны старого города» – встреча начнется в 18:00. Средневековые традиции, обычаи и устои, архитектура эпохи готики, Ренессанса и барокко... Всего в нескольких метрах от дома с фреской из легенды о Василиске вы откроете для себя роскошную церковь иезуитов, «перепрыгнув» через несколько столетий. Удивитесь, как практически один человек мог создать как саму церковь, так и её внутреннее оформление. А за новым поворотом, в укромном тенистом дворике уже будет ждать эпоха Возрождения.
Владимирский областной театр кукол в 18:00 начнет трансляцию спектакля «Град Лебединец» - драматическую сказку о патриотизме и героизме русского народа.
Липецкий театр кукол с 5 по 10 мая покажет спектакль «Чудеса на змеином болоте» - посмотреть сказку можно в любое удобное время.
Всероссийская библиотека иностранной литературы в 18:00 приглашает на встречу с писателем Романом Сенчиным. Разговор пойдет о книге «Дождь в Париже»: Главный герой романа Андрей Топкин приезжает туристом в Париж. Ему кажется, что этот город может вырвать его из полосы неудач и личных потрясений. Однако в Париже Топкин почти не выходит из отеля и только что вспоминает свое прошлое и рефлексирует. Встреча пройдет в формате онлайн-конференций на платформе Zoom. Требуется предварительная регистрация.
Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева в 19:00 откроет доступ к спектаклю «Обрыв» Адольфа Шапиро по роману Ивана Гончарова.
Московский художественный театр имени Чехова в 19:00 начинает показ спектакля «Чеховские страницы» по рассказам великого русского писателя. Режиссер Евгений Радомысленский впервые поставил эту трагикомедию в 1977 году.
Малый театр уделит внимание Александру Островскому – в 19:00 начнется спектакль «Волки и овцы». Это старая, как мир история о том, что одним людям суждено быть простодушными и кроткими, как овечки, а другим – хищными и опасными, как волки. Порою, однако, и матерый хищник попадает впросак...
Спектакль является своеобразной визитной карточкой малого театра и за 25 лет не потерял своей свежести и актуальности.
Елецкий драматический театр «Бенефис» в 19:00 покажет спектакль «Последние» по пьесе Максима Горького. В центре внимания спектакля «Последние» отнюдь не социальная проблематика, не политические коллизии. Главным становится разговор о семье. Но на этот раз вечная тема отцов и детей исследуется режиссером через призму преемственности поколений, того, как нерешенные проблемы родителей прорастают в их детях.
Липецкая государственная филармония в 19:00 представит документальный концерт-спектакль «Подвигу Ленинграда посвящается» - его исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов.
Подкаст «Немножечко о смерти» от радиоканала «Маяк» предлагает взглянуть на смерть под необычным углом. Например, какие известные люди родились и умерли в один день? Можно ли умереть, переев блинов или яиц? А знаете ли вы, что певец Леонард Уоррен погиб прямо на сцене во время исполнения оперы «Сила судьбы» от инсульта. Самым странным и пугающим в его смерти стал тот факт, что его последними словами стала фраза из сценария: «Умереть? Большая почесть».
Электротеатр Станиславский в 19:30 начнет трансляцию спектакля «Идиотология» по роману Фёдора Достоевского «Идиот» и философского труда предшественника классической немецкой философии Готфрида Лейбница «Монадология». Постановка была осуществлена в рамках проекта «Золотой осел». В своем трактате Лейбниц формирует модель идеального мира, в центре которого располагается душа или ее более простая форма – монада. Князь Мышкин очарован идеей объединить два мира: мир божественного закона и земной. Он совершает попытку изменить природу вещей изнутри самой жизни. И тем самым нарушает естественный ход вещей. Мир вокруг него начинает рассыпаться…
Японский канал Tokyo Street View незадолго до карантина начал готовить обзорные видео «Япония прекрасна» («Japan The Beautiful). Сейчас для самих японцев эти видеозарисовки стали аналогом путешествий на природу, а организаторы канала надеются, что смогут в будущем пополнить коллекцию. К слову, посетить можно не только храмы, побережья и леса – некоторые сюжеты предлагают прогуляться по …ночному кладбищу.
Группа Cream Soda приглашает на онлайн-вечеринку в 20:00. Российская группа родилась в Москве в 2012 году. Музыканты радуют почитателей электронной музыки своими взглядами на электронную музыку. За историю существования музыкального коллектива ребята не раз экспериментировали с саундом, направлениями старой и новой школы. Однако они полюбились меломанам за стиль этно-хауса.
Французская инди-поп певица Cristine & The Qeens выступит на YouTube-канале радиостанции KEXP. Встреча начнется в 22:00. Послушав песни, вы окунетесь в мир легких и тихих мелодий, смешанных с английским и французским языками.
За пять минут до полуночи, в 23:55 стартует фестиваль латиноамериканской музыки Altisimo Live. Живой стрим организуют в поддержку Фонда помощи фермерам. Фестиваль будет представлять собой насыщенный домашний день, выступления звезд, выступления знаменитостей, комедии и многое другое. Среди участников - Luis Fonsi, J Balvin, Kate Del Castillo, Rosario Dawson и другие артисты.