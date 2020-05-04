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За сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 3 человека

24 1092
#коронавирус #выздоровление
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За сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 3 человека

Но почти 500 человек находятся в больнице и более 300 лечатся дома

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 563 случая новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли. 449 — на лечении. 

По состоянию на 16.00, 4 апреля в больницах находятся:

140 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

355 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 309 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова — 10 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

За последние сутки в регионе подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 13
г. Елец - 4
Добринский район - 1
Долгоруковский район - 12
Краснинский район - 4
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 4
Тербунский район - 2
Чаплыгинский район - 2
24 1092
#коронавирус #выздоровление
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Комментарии (24)

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Бомж Валера

16 минут назад
Мужики, у нас тут бомжиха Антонина Моисеевна гонит ядрёный 60-ти градусный самогон. Говорят - коронавируса убивает намертво! Кому надо - продам по 100 рублей за пол-литру...
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Че́рная сметана

18 минут назад
Коронобесие, Добрый вечер!
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Коронобесие

21 минуту назад
Зомби-ящик, привет, соратник. Уже труднее стало находить лохов. Но не сдавайся, победа будет за нами.
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Зомби-ящик

29 минут назад
Вы все зомбированы мной, моим другом Коронавирусом и моей подругой Пандемией...
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Крокодил Гена

31 минуту назад
Чи Чи чи, Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. За верёвку дернула и нечаянно пукнуло коронавирусом...
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Чи Чи чи

36 минут назад
ДЖЭК48, ну и что ж..
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ДЖЭК48

38 минут назад
чи чи чи ты зомбирован зомби ящиком
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ДЖЭК48

40 минут назад
чи чи чи иди на рынок продовать кирпичи
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..."Хандэ-Хох!.....и на....

42 минуты назад
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Коронавирус сейчас распространяется путем тесных контактов родственников, а также в местах с большим количеством людей, сообщил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. Он отметил, , что в Россию больше всего инфицированных прибыло из Европы. Брико также посетовал, что сейчас практически невозможно выявить всех заболевших.
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Чи Чи чи

44 минуты назад
ДЖЭК48, ты выпивши, что ли?Что это ошибок- то столько? И не волнуйся. Будь здоров, соблюдай правила.
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