За сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 3 человека

Но почти 500 человек находятся в больнице и более 300 лечатся дома

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 563 случая новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли. 449 — на лечении.



По состоянию на 16.00, 4 апреля в больницах находятся:



140 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



355 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 309 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 10 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



За последние сутки в регионе подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 13

г. Елец - 4

Добринский район - 1

Долгоруковский район - 12

Краснинский район - 4

Лев-Толстовский район - 1

Липецкий район - 4

Тербунский район - 2

Чаплыгинский район - 2

