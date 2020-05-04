Общество
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За сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 3 человека
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Но почти 500 человек находятся в больнице и более 300 лечатся дома
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 563 случая новой коронавирусной инфекции, 112 человек выздоровели, 2 человека умерли. 449 — на лечении.
По состоянию на 16.00, 4 апреля в больницах находятся:
140 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
355 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 309 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 10 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
За последние сутки в регионе подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 13
г. Елец - 4
Добринский район - 1
Долгоруковский район - 12
Краснинский район - 4
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 4
Тербунский район - 2
Чаплыгинский район - 2
По состоянию на 16.00, 4 апреля в больницах находятся:
140 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
355 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 309 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 10 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
За последние сутки в регионе подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 13
г. Елец - 4
Добринский район - 1
Долгоруковский район - 12
Краснинский район - 4
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 4
Тербунский район - 2
Чаплыгинский район - 2
24 1092
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