Летчики липецкого авиацентра традиционно примут участие в воздушном параде Победы

В данный момент пилоты принимают участие в репетиции парада над Москвой

Как сообщает Первый канал, "над Москвой сегодня пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов. Среди них грозные авиакомплексы «Кинжал» — это МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты. Прошли в строю транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95, фронтовые Су-34, истребители пятого поколения Су-57.



К воздушному параду готовились и под Саратовом. С аэродрома Энгельс в воздух поднялись бомбардировщики дальней авиации — знаменитые «белые лебеди» Ту-160.



Под Липецком на взлет пошли экипажи штурмовой авиации".











Летчики липецкого авиацентра традиционно принимают участие в каждом воздушном параде в День Победы на протяжении многих лет.

