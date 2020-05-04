Общество

27 минут назад

Летчики липецкого авиацентра традиционно примут участие в воздушном параде Победы

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#авиацентр #парад Победы
Летчики липецкого авиацентра традиционно примут участие в воздушном параде Победы

В данный момент пилоты принимают участие в репетиции парада над Москвой

Как сообщает Первый канал, "над Москвой сегодня пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов. Среди них грозные авиакомплексы «Кинжал» — это МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты. Прошли в строю транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95, фронтовые Су-34, истребители пятого поколения Су-57.

К воздушному параду готовились и под Саратовом. С аэродрома Энгельс в воздух поднялись бомбардировщики дальней авиации — знаменитые «белые лебеди» Ту-160.

Под Липецком на взлет пошли экипажи штурмовой авиации".





Летчики липецкого авиацентра традиционно принимают участие в каждом воздушном параде в День Победы на протяжении многих лет.
2 290
#авиацентр #парад Победы

Комментарии (2)

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Вв

10 минут назад
Денег нет, а вы держитесь, а у нас победобесие
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Патриот

13 минут назад
Керосин не жалко
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