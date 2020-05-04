Погода в Липецке

сегодня, 18:04

В Липецкой области небольшие дожди и до +25

10 547
В Липецкой области небольшие дожди и до +25

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется теплой. На погоду будут влиять  атмосферные фронты с юга, которые принесут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, порывы ветра могут усиливаться до 17 м/сек.  Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек, местами возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла. 

5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.

10 547

Комментарии (10)

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111

3 минуты назад
Уже известен прогноз на Июнь первый месяц лето будет прохладнее чем обычно дожди и грозы будут частым явлением но в конце Июня над Этом образуется область область солнечной и жаркой погоды с каждым днем воздух будет разогреваться все сильнее и сильнее а сама область высоко давления расширяться день ото дня давление и температура будет расти а влажность воздуха стримиться к 20% и даже ниже в таких условиях воздух сможет прогреваться до +35+40 с перекрытием исторических пиков 2010-ого года к сожалению какая погода будет в августе предсказать пока не возможно
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Броня крепка и танки наши быстры

9 минут назад
И наши люди мужества полны, В строю стоят советские танкисты....!
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Грозу

10 минут назад
кокс, Написал Островский и она скоро грянет
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Ну чтобы

11 минут назад
Вася, путин сдох!.
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кокс

12 минут назад
Цветомузыка, в теплое время года прогнозировать грозу очень тяжело возможно гроза была на Соколе но ее не было в твоем районе
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И путина

12 минут назад
Грозы, укокошим!.
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Грозы

16 минут назад
Мы ещё прогремим.
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Коронавирус

38 минут назад
Вася, Я тебя понял, мужик!
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Вася

41 минуту назад
Хоть бы, ну вы меня поняли мужики......
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Цветомузыка

сегодня, 18:18
А гроза и ветер где ? Обещано же было несколько новостей назад......
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