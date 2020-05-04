В Липецкой области небольшие дожди и до +25

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется теплой. На погоду будут влиять атмосферные фронты с юга, которые принесут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, порывы ветра могут усиливаться до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек, местами возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла.



5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.



