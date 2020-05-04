Война с вирусом: канадские ученые нашли антитела для создания лекарства от COVID-19, коронавирус мешает синоптикам

Канадские ученые нашли антитела, которые помогут в создании лекарства от COVID-19. Иордания собирается снять все ограничения в экономике. Из-за коронакризиса в Германии могут существенно вырасти страховые взносы в больничные кассы. В Испании раздумывают о том, чтобы повысить налог на богатые компании. Японцам оказалось сложно работать на «удаленке». Коронавирус снижает точность прогнозов погоды.

Фото:

www.ama-assn.org

По данным Роспотребнадзора, на утро 4 мая в мире зафиксированы 3 562 823 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 82 069 человек.Погибли от коронавируса 248 555 человек, полностью вылечились – 1 159 500 человек.В США выявлены уже 1 188 421 зараженных. В Испании 247 122 выявленных зараженных. В Италии – 210 717 случаев. Больше ста восьмидесяти тысяч случаев заражения отмечаются в Великобритании, больше ста шестидесяти тысяч зараженных во Франции, Германии. К ста пятидесяти тысячам подходит Россия, в Турции больше ста двадцати тысяч зараженных, отметку в сто тысяч перешагнула Бразилия, к сотне тысяч зараженных приближается Иран.В России за последние сутки зафиксировано 10 581 заболевших в 82 регионах. Всего на территории страны 145 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 18 095 человек. 1356 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 43 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 563 случая заражения коронавирусной инфекцией, 109 человек выздоровели, 2 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 43 месте в России, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.Ученым в Канаде удалось найти антитела, которые могут быть использованы для создания лекарства от коронавируса нового типа, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Антитела, выявленные учеными, могут использовать в препаратах для лечения больных COVID-19. Компании, которая проводит это исследование, планируется выделить 175 миллионов канадских долларов (около 122 миллионов долларов США). Клинические испытания разработанного лекарства могут начаться уже в июле.Взаимосвязь между высоким уровнем смертности от коронавируса в некоторых странах и низким уровнем витамина D обнаружили ученые из фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии. Средние уровни витамина D, данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 они сравнили у граждан 20 европейских стран. Они выяснили, что наиболее уязвимыми оказались люди с дефицитом данного витамина. Так, низкий уровень витамина D наблюдался у пожилого населения, в особенности в Испании, Италии и Швейцарии – они же оказались странами с высоким уровнем заражения, а пожилые были группой с самым высоким риском заболеваемости и смертности. Британские ученые предложили использовать добавки с витамином D для защиты от инфекции. Однако в ВОЗ не разделили оптимизма британских медиков – эксперты пока не нашли научного подтверждения взаимосвязи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от коронавирусной инфекции. А некоторые медики предостерегли людей от чрезмерного увлечения профилактикой витамином D: его переизбыток в организме не менее опасен, чем недостаток.Иордания уже в ближайшие дни снимает ограничения в сфере экономики, введенные из-за коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и торговли Иордании Тарек Аль-Хамури, сообщает иорданское государственное агентство Петра. Жесткие меры против коронавируса иорданские власти ввели в марте: ввели комендантский час, закрыли школы, университеты, туристические объекты, мечети, запретили собираться больше 10 человек. Сейчас в Иордании подтвердили более 450 случаев заражения, погибли 9 человек, 367 уже выздоровели. Министр финансов королевства Мохаммад Асас также заявил, что экономика страны в порядке, и власти предпримут все необходимые меры для ее оживления, все сферы возобновят работу в полном объеме уже в ближайшие дни.16 миллиардов евро выделит правительство Испании для восстановления экономики страны после эпидемии коронавируса, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Из них 10 миллиардов евро получит потрепанное коронавирусом здравоохранение, 1 миллиард покроет брешь в социальных фондах, 5 миллиардов перечислят регионам для компенсации потерь от падения экономики.Между тем, как сообщает портал russpain.com, , правительство Испании намерено частично возместить убытки от коронавируса, повысив некоторые налоги – это следует из данных, опубликованных изданием eleconomista.es («Экономика»). Эксперты добавили, речь не идёт о массовом повышении сборов: планируется обложить новыми налогами крупные компании, — такие как Google и Tobin. Кроме того, повысятся экологические налоги и платежи в казну за финансовые транзакции.Из-за коронакризиса в Германии могут существенно вырасти страховые взносы в больничные кассы, сообщает портал germania.one. Немецкая система здравоохранения хорошо проявила себя во время карантина, заявил экономист в сфере здравоохранения профессор Вольфганг Грайнер, который входит в экспертный Совет минздрава. Но если экономика ослабевает – сейчас это произошло из-за вируса, вместе с доходом населения сокращаются и взносы в больничные кассы. Между тем, на здравоохранение ежегодно выделялось 400 миллиардов евро, из них 250 миллиардов – страховые взносы. По его словам после кризиса придется поднять вопрос о повышении суммы страховых взносов: «Мы говорим о сумме значительно выше 16%, вместо прежних средних 15,7%».Как бы парадоксально это не звучало, но многим японцам не хватает технических инструментов, необходимых для работы из дома, сообщает издание The Japan News. Большим препятствием является японская корпоративная культура. Офисы все еще часто полагаются на факсы вместо электронной почты. У многих дома нет высокоскоростного подключения к интернету. В официальных документах используются резные печати ханко, которые служат в качестве подписей. Только 18% японцев смогли полноценно организовать удаленную работу. Основная проблема связана с малым и средним бизнесом, который составляет около 70% экономики. Эксперты утверждают, что японские компании по-прежнему полагаются на нюансы взаимодействия лицом к лицу, из-за чего производительность труда на «удаленке» оказывается слишком низкой.Во французском городе Лимож священники начали исповедовать прихожан в режиме Drive-In. Верующие, которые с начала эпидемии коронавируса не могут посещать службы из-за карантина, теперь могут пообщаться со священнослужителями, не выходя из машины, сообщает агентство France-Presse. Исповедаться можно каждую субботу, служители церкви делают это на открытом воздухе, соблюдая безопасную дистанцию. Священники проводят исповедь в масках как на парковке, так и у порога церкви.Точность прогнозов погоды – особенно долгосрочных – снизилась из-за коронавируса. Как сообщает финский портал yle.fi, виновато сокращение авиаперелетов во всем мире. Самолеты играют большую роль в прогнозе погоды. Находясь в воздухе, борт в режиме онлайн отправляет на землю данные о погодных условиях, которые затем вводятся в системы, с помощью которых метеорологи делают прогноз. Однако сейчас синоптики больше не могут использовать информацию о состоянии атмосферы с датчиков, установленных на самолётах, что влияет на качество прогнозов – полетов стало значительно меньше, и количество получаемых данных также сокращается.