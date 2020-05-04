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«Мне угрожают расправой»: заявившая в полицию об изнасиловании студентка спряталась у подруги

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#изнасилование
«Мне угрожают расправой»: заявившая в полицию об изнасиловании студентка спряталась у подруги

18-летней девушке по телефону пригрозили похищением в том случае, если она не заберет из Следственного комитета заявление о совершенном против нее преступлении.

16 апреля в публикации «Липецкая студентка заявила в полицию об изнасиловании в бане» GOROD48 рассказал историю 18-летней девушке, которая попала в жестокий переплет на Универсальном проезде. Из ее рассказа следовало, что в банном комплексе неожиданно для членов ее компании оказалась еще одна, состоящая из людей постарше. Некий Александр из этой группы, воспользовавшись тем, что все ушли в сауну, заставил девушку подняться на второй этаж, закрыл ей рот и нос ладонью и пригрозил свернуть шею в случае сопротивления. Сделав свое гнусное дело, Александр напугал жертву рассказом о своей судимости за убийство и расправой в случае ее обращения в правоохранительные органы.

В полицию студентка обратилась на второй день после того, как рассказала о случившемся своему знакомому адвокату. По его совету девушка все же обратилась в Правобережный отдел СУ СК РФ по Липецкой области с заявлением об изнасиловании.

Однако после того, как в Следственном комитете по ее заявлению началась доследственная проверка, девушке позвонила ее подруга и сообщила, что действует по просьбе того самого Александра. Звонившая сказала, что ей нужно отказаться от своего заявления, иначе ей будет очень худо.

- После публикации Александр стал действовать скрытно, понимая, что он прошел полиграф, и эта проверка подтвердила его причастность к изнасилованию. Отмечу, что потерпевшая тоже прошла такое же психофизиологическое исследование, показавшее, что девушка говорит правду и что в момент изнасилования она на самом деле опасалась за свою жизнь. Насильник пытался договориться через общих знакомых путем конкретных угроз через них. Девушка по поручению друга, опасаясь за свою жизнь, записала один из разговоров на телефон, - сообщил GOROD48 адвокат потерпевшей Юрий Бурков (копия этого 20-минутного разговора есть в редакции).

По словам адвоката, в Следственном комитете продлили доследственную проверку по заявлению изнасилованной студентки до 30 суток.

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- После этих звонков я опасаюсь за свою жизнь. В Липецке я живу одна, без родственников. Поэтому переехала жить из своей квартиры в дом своей подруги, - сказала GOROD48 девушка о ситуации, в которую попала.




фото: gorsov.ru
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#изнасилование

Комментарии (22)

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1234

6 минут назад
Теперь Александру надо анально быть готовым пережить превращение В пассивного гомосексуалиста
ответить

Гость

9 минут назад
О как.....убивец таперича за транду присядя?
ответить

Земной шар

16 минут назад
Беги ,Лола ,Беги.
ответить

Хотела

28 минут назад
На халяву кишку набить,не получилось,за все надо платить)
ответить

Арбуз огонек

34 минуты назад
Не надо нам больше видится. Что бы я не ждала тебя.
ответить

Тебя,уже,

36 минут назад
Лида, можно обвинить в тупизме
ответить

Да,

37 минут назад
Оость, денег не дали
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Лида

37 минут назад
Наверняка житель гор насильник,поэтому полиция и суд бездействует ,они бояться что обвинят в экстремизме
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А пила она как,

39 минут назад
На донышке?
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Бешеный Матк

41 минуту назад
А я думала , что в сауну ходят Вивальди слушать , а не писец тыкать
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