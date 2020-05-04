Общество

сегодня, 15:00

Песни Победы 9 мая в Липецке будут звучать из громкоговорителей, а во дворах волонтеры запустят небольшие салюты

12 813
#День Победы
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Песни Победы 9 мая в Липецке будут звучать из громкоговорителей, а во дворах волонтеры запустят небольшие салюты

Коррективы в празднование Дня Победы в Липецке вносит осложнившая из-за коронавируса эпидемиологическая обстановка. В областном центре не будет массовых мероприятий. 

Торжественный митинг, парад, шествие «Бессмертного полка» – всё это, в соответствии с поручением президента страны, состоится позже. Тем не менее, 9 Мая пройдут локальные и онлайн-акции. Причём организовать их планируют таким образом, чтобы атмосфера праздника наполнила каждый дом.

В течение дня в городе пройдёт акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая будут транслировать в разных районах с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащённых громкоговорителями.

Особое внимание 9 Мая, конечно, уделят ветеранам. Им вручат Знамёна Победы, которые их родственники смогут повесить на балконах или окнах. Таким образом, соседи узнают, что в этом доме живёт герой, и смогут поздравить его песней или аплодисментами. Всего планируется разместить 248 Знамён.

Ожидается, что в этот день ветеранов поздравят артисты и волонтёры, если ситуация с распространением коронавируса будет относительно спокойной. Они планируют приехать к домам участников войны и прямо под окнами героев исполнить военные песни, прочитать стихи и поздравления, сыграть сценки из фронтовой жизни и отрывки из театральных постановок.

В 19.00 город замрёт на несколько мгновений – Липецк присоединится к Всероссийской минуте молчания. Затем липчане смогут выйти на балконы или подойти к окнам с портретами своих родных, воинов Великой Отечественной или тружеников тыла, и всем городом общим хором исполнить песню «День Победы».

В этом году также из-за пандемии, чтобы не провоцировать скопление людей, решили отказаться от большого салюта. Вместо него планируют устроить 75 маленьких во дворах во всех районах города. Ожидается, что в 22.00 их в соответствии с требованиями безопасности запустят волонтёры, предварительно прошедшие обучение. Цифра 75 выбрана не случайно, она соответствует количеству лет, прошедших с Великого мая 1945-го.
12 813
#День Победы
3

Комментарии (12)

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ВВ

7 минут назад
НАУЧИТЕ,-как вкусно готовить голубей!! Чёт еда закончилась,деньги-давно...Хочу,как на войне,под победные марши из громкоговорителей...отпраздновать,так сказать...
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???

19 минут назад
Победобесие, и к чему твой коммент? Так вы... существа без прошлого...
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Animal planet

20 минут назад
Победобесие,прикольно.:)))
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асса!

22 минуты назад
Екатерина, А давайте придумаем конкурс на звание идиота. Пока ты и лида побеждаете
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Победобесие

33 минуты назад
Екатерина и Лида, самый лучший салют в честь Дня Победы получится при вашем многократном ударении с разбега тупыми бошками об стену, самое главное - бейтесь синхронно для пущего эффекта.
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60+

45 минут назад
В магазинах будут раздавать бесплатно водку ,тушенку и гречку а песни мы и сами с поём !
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60+

46 минут назад
В магазинах будут раздавать бесплатно водку ,тушенку и гречку а песни мы и сами с поём !
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Правильно,

сегодня, 15:18
Екатерина, вакцина не нужна,даёшь песни,так победим!
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А я уже привык

сегодня, 15:16
К предупреждениям о короновирусе изо всех щелей
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Екатерина

сегодня, 15:13
Народ! Давайте 9 мая петь военные песни, держа в руках таблички с фото героев, на своих балконах! Вот будет настрой на победу с Короной!
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