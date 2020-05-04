Песни Победы 9 мая в Липецке будут звучать из громкоговорителей, а во дворах волонтеры запустят небольшие салюты

Коррективы в празднование Дня Победы в Липецке вносит осложнившая из-за коронавируса эпидемиологическая обстановка. В областном центре не будет массовых мероприятий.

Торжественный митинг, парад, шествие «Бессмертного полка» – всё это, в соответствии с поручением президента страны, состоится позже. Тем не менее, 9 Мая пройдут локальные и онлайн-акции. Причём организовать их планируют таким образом, чтобы атмосфера праздника наполнила каждый дом.



В течение дня в городе пройдёт акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая будут транслировать в разных районах с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащённых громкоговорителями.



Особое внимание 9 Мая, конечно, уделят ветеранам. Им вручат Знамёна Победы, которые их родственники смогут повесить на балконах или окнах. Таким образом, соседи узнают, что в этом доме живёт герой, и смогут поздравить его песней или аплодисментами. Всего планируется разместить 248 Знамён.



Ожидается, что в этот день ветеранов поздравят артисты и волонтёры, если ситуация с распространением коронавируса будет относительно спокойной. Они планируют приехать к домам участников войны и прямо под окнами героев исполнить военные песни, прочитать стихи и поздравления, сыграть сценки из фронтовой жизни и отрывки из театральных постановок.



В 19.00 город замрёт на несколько мгновений – Липецк присоединится к Всероссийской минуте молчания. Затем липчане смогут выйти на балконы или подойти к окнам с портретами своих родных, воинов Великой Отечественной или тружеников тыла, и всем городом общим хором исполнить песню «День Победы».



В этом году также из-за пандемии, чтобы не провоцировать скопление людей, решили отказаться от большого салюта. Вместо него планируют устроить 75 маленьких во дворах во всех районах города. Ожидается, что в 22.00 их в соответствии с требованиями безопасности запустят волонтёры, предварительно прошедшие обучение. Цифра 75 выбрана не случайно, она соответствует количеству лет, прошедших с Великого мая 1945-го.

