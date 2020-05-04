Общество
18 минут назад
«Липецк. Нижний парк. 22 июня 1941 года»
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В популярной краеведческой группе «Липецк вчера и сегодня» опубликована фотография 75-летней давности.
Статный мужчина и маленькая девочка сидят на пушках, на фоне скульптуры пограничника с собакой. Подпись под снимком гласит: «Липецк, Н. Парк 1941 г.».
В комментариях под фотографией жительница Риги Екатерина Павлова пишет: «На фото мои бабушка и прадедушка. В 1941 году именно в этот момент, на прогулке в парке они услышали по громкоговорителю, что началась война! Прадедушка воевал и войну прошёл!».
GOROD48 удалось выяснить, что на фотографии – Иван Архипович Шаповалов и его дочка Кристина.
Иван Архипович пройдет войну начальником интендантской службы. Через десятки лет, к 40-летию Победы его наградят орденом Отечественной войны I степени.
Родился Иван Архипович на Украине. Как оказался в Липецке с дочкой точно не известно. Не исключено, что как интендант был прикомандирован к липецкой авиашколе, но, возможно отдыхал в санатории.
Сохранились воспоминания многих липчан о том, что о начале войны они узнали именно в Нижнем парке: 22 июня 1941 года, гулявшие в воскресный день по парку горожане, услышали из репродукторов обращение к советскому народу наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. В 12.15 по московскому времени нарком заявил о нападении нацистской Германии на Советский Союз.
В этот же день в Липецке начались мобилизация и формирование первых добровольческих отрядов. На фронт из 70-тысячного Липецка и сел Липецкого района уйдут около 46 тысяч человек. Около 16 тысяч из них с войны не вернутся.
В комментариях под фотографией жительница Риги Екатерина Павлова пишет: «На фото мои бабушка и прадедушка. В 1941 году именно в этот момент, на прогулке в парке они услышали по громкоговорителю, что началась война! Прадедушка воевал и войну прошёл!».
GOROD48 удалось выяснить, что на фотографии – Иван Архипович Шаповалов и его дочка Кристина.
Иван Архипович пройдет войну начальником интендантской службы. Через десятки лет, к 40-летию Победы его наградят орденом Отечественной войны I степени.
Родился Иван Архипович на Украине. Как оказался в Липецке с дочкой точно не известно. Не исключено, что как интендант был прикомандирован к липецкой авиашколе, но, возможно отдыхал в санатории.
Сохранились воспоминания многих липчан о том, что о начале войны они узнали именно в Нижнем парке: 22 июня 1941 года, гулявшие в воскресный день по парку горожане, услышали из репродукторов обращение к советскому народу наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. В 12.15 по московскому времени нарком заявил о нападении нацистской Германии на Советский Союз.
В этот же день в Липецке начались мобилизация и формирование первых добровольческих отрядов. На фронт из 70-тысячного Липецка и сел Липецкого района уйдут около 46 тысяч человек. Около 16 тысяч из них с войны не вернутся.
3 225
Наталья
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