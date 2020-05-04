Общество

18 минут назад

«Липецк. Нижний парк. 22 июня 1941 года»

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#75-летие Победы
«Липецк. Нижний парк. 22 июня 1941 года»

В популярной краеведческой группе «Липецк вчера и сегодня» опубликована фотография 75-летней давности.

Статный мужчина и маленькая девочка сидят на пушках, на фоне скульптуры пограничника с собакой. Подпись под снимком гласит: «Липецк, Н. Парк 1941 г.». 

В комментариях под фотографией жительница Риги Екатерина Павлова  пишет:  «На фото мои бабушка и прадедушка. В 1941 году именно в этот момент, на прогулке в парке они услышали по громкоговорителю, что началась война! Прадедушка воевал и войну прошёл!».

GOROD48 удалось выяснить, что на фотографии – Иван Архипович Шаповалов и его дочка Кристина.  

Иван Архипович пройдет войну начальником интендантской службы.  Через десятки лет, к 40-летию Победы его наградят орденом Отечественной войны I степени.  

Родился Иван Архипович на Украине. Как оказался в Липецке с дочкой точно не известно. Не исключено, что как интендант был прикомандирован к липецкой авиашколе, но, возможно отдыхал в санатории. 

Сохранились воспоминания многих липчан о том, что о начале войны они узнали именно в Нижнем парке: 22 июня 1941 года, гулявшие в воскресный день по парку горожане, услышали из репродукторов обращение к советскому народу наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. В 12.15 по московскому времени нарком заявил о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В этот же день в Липецке начались мобилизация и формирование первых добровольческих отрядов.  На фронт из 70-тысячного Липецка и сел Липецкого района уйдут около  46 тысяч человек.  Около 16 тысяч из них с войны не вернутся.
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#75-летие Победы

Комментарии (3)

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Наталья

5 минут назад
Просто удивительно и трогательно до слез!
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Пиши правильно

6 минут назад
В УКРАИНЕ, а не НА.
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странно

7 минут назад
Как то девочка руку свою держит...,не на том месте.Подозрительный интендант...с
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