Липчанка оставила для мошенников 660 тысяч рублей в мусорном баке

Такое требование женщина выполнила в надежде спасти свою дочь от несуществующей уголовной ответственности.

В производстве отдела по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по городу Липецку находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



В ходе расследования установлено, что на телефон потерпевшей поступил звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера. Незнакомец представился следователем и сообщил, что дочь потерпевшей стала виновницей серьезного дорожно-транспортного происшествия. Однако, со слов злоумышленника, он может помочь избежать уголовной ответственности за определённую денежную сумму. Потерпевшая была готова на любые условия звонившего, поскольку испугалась за судьбу ребёнка. Кроме того, в ходе разговора с незнакомцем, потерпевшая услышала в трубке женский голос очень похожий на голос дочери. Это стало главным аргументом для липчанки.



По требованию злоумышленника, женщина сложила в пакет 660 000 рублей и оставила их в мусорном баке, расположенном возле ее дома. Как и требовал звонивший, потерпевшая ничего не сообщила родственникам и знакомым. Беспрекословно она выполнила главное требование лжеследователя и позвонила дочери только на следующий день. «Виновница» аварии сообщила матери, что с ней всё в порядке, ДТП с её участием не было. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



