Происшествия

35 минут назад

Липчанка оставила для мошенников 660 тысяч рублей в мусорном баке

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#мошенничество
Липчанка оставила для мошенников 660 тысяч рублей в мусорном баке

Такое требование женщина выполнила в надежде спасти свою дочь от несуществующей уголовной ответственности.

В производстве отдела по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по городу Липецку находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе расследования установлено, что на телефон потерпевшей поступил звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера. Незнакомец представился  следователем и сообщил, что дочь потерпевшей стала виновницей серьезного дорожно-транспортного происшествия. Однако, со слов злоумышленника, он может помочь избежать уголовной ответственности за определённую денежную сумму. Потерпевшая была готова на любые условия звонившего, поскольку испугалась за судьбу ребёнка. Кроме того, в ходе разговора с незнакомцем, потерпевшая услышала в трубке женский голос очень похожий на голос дочери. Это стало главным аргументом для липчанки.

По требованию злоумышленника, женщина сложила в пакет 660 000 рублей и оставила их в мусорном баке, расположенном возле ее дома. Как и требовал звонивший, потерпевшая ничего не сообщила родственникам и знакомым. Беспрекословно она выполнила главное требование лжеследователя и позвонила дочери только на следующий день. «Виновница» аварии сообщила матери, что с ней всё в порядке, ДТП с её участием не было. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

3 653
#мошенничество

Комментарии (3)

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Animal planet.

5 минут назад
Овца.
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Арамис

10 минут назад
Журналистам пора еще раз обратиться в полицию. Не удивимся, если после встречи родственников там на дочь настоящее дело заведут: по 115-й или 111-й статьям УК .
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Светлана

16 минут назад
А почему сразу не позвонила дочери? Ну предупреждали не раз уже о таких схемах мошеничества. Как же легко вы растаетесь с деньгами,видно так же легко они вам достаются.
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