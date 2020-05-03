В Липецкой области будет тепло и немного дождливо

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется теплой. На погоду будут влиять атмосферные фронты с юга, которые принесут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 23 градусов тепла.

4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.