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сегодня, 18:00

В Липецкой области будет тепло и немного дождливо

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#Погода
В Липецкой области будет тепло и немного дождливо

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется теплой. На погоду будут влиять атмосферные фронты с юга, которые принесут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 23 градусов тепла. 

4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.

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#Погода

Комментарии (2)

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37 минут назад
в 3,14пецкой области одна погода - тоскливая...а со страшилкой вируса ещё и печальная...
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ЧАТланин

43 минуты назад
на улице класс - всё цветёт, всё зеленеет, погодка...и зомби в масках/памперсах (прости Господи...)
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