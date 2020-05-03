Липчане нарушают режим самоизоляции чаще соседей

За прошедшую неделю суды Липецкой области рассмотрели значительно больше дел по «антикоронавирусным» статьям, чем суды соседних регионов Центрального Черноземья.

469 дел по «антикоронавирусным» статьям КоАП РФ за последнюю неделю апреля рассмотрели суды Липецкой области. Это почти столько же, как за три первых недели апреля, сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. За апрель 2020 года суды Липецкой области рассмотрели 1124 дела об административных правонарушениях по статьям, связанным с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ещё 329 дел уже поступили в суды и ожидают своего рассмотрения.



- По результатам рассмотрения дел за прошедшую неделю было вынесено 274 постановления о штрафах, вынесено 189 предупреждений. Максимальный штраф на прошедшей неделе - 15 000 рублей - был назначен Усманским райсудом за нарушение предписания по самоизоляции. Вместе с тем ещё пять протоколов были возвращены правоохранительным органам, по трем - производство прекращено, - уточнили в областном суде.



Вместе с этим, на прошлой неделе суды Белгородской области рассмотрели 38 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил поведения при введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП привлечены 29 лиц, в том числе семеро индивидуальных предпринимателей. Три человека подвергнуты административному наказанию в виде штрафа за осуществление розничной торговли непродовольственными товарами. Суммы штрафов составили от 2 000 до 5 000 рублей. Штраф в 10 000 рублей заплатит администратор магазина, допустившая нахождение на рабочем месте продавца без одноразовой маски. За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечена индивидуальный предприниматель: продавец в ее магазине осуществляла реализацию продуктов питания без одноразовой маски. Предприниматель оштрафована на 30 000 рублей. Всего с 1 апреля 2020 года, то есть с момента введения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации статьи 20.6.1, районными и городскими судами Белгородской области административному наказанию по данной статье подвергнуты 65 человек.



С 16 по 30 апреля 2020 года в суды Курской области поступило свыше 700 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, из них более 250 - на прошлой неделе. Судами области рассмотрено 313 таких материалов. Лицам, признанным виновными в совершении правонарушений, назначены административные наказания в пределах санкции указанной статьи - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Средний размер штрафа составляет 3000-5000 рублей, сообщает пресс-служба Курского областного суда.



В период с 15 по 19 апреля 2020 года судами Тамбовской области по «антикоронавирусной» статье привлечено более 20 субъектов. Владелец и генеральный директор магазина заплатят по 5 000 рублей каждый из-за того, что в торговой точке не вели контроль температуры тела работников, не имели запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания, не обеспечили возможность обработки рук кожными антисептиками и качественную уборку помещений, инвентаря и оборудования.



К административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлекались и граждане, нарушающие режим изоляции, предписанный им постановлением санитарного врача. Например, жительница Моршанска заплатит 15 000 рублей за то, что нарушила условия врученного ей постановления главного санитарного врача и покинула место жительства.



- Значительно количество граждан было привлечено к ответственности за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности, установленных постановлением главы администрации Тамбовской области от 26 марта 2020 года № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV). Нарушения были выявлены в связи с несоблюдением гражданами режима самоизоляции и нахождением их вне места жительства. Виновным лицам были назначены административные наказания в виде предупреждений, административных штрафов на сумму от 1000 до 3000 рублей, - сообщает пресс-служба Тамбовского областного суда.

