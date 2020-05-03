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Липчане нарушают режим самоизоляции чаще соседей
За прошедшую неделю суды Липецкой области рассмотрели значительно больше дел по «антикоронавирусным» статьям, чем суды соседних регионов Центрального Черноземья.
- По результатам рассмотрения дел за прошедшую неделю было вынесено 274 постановления о штрафах, вынесено 189 предупреждений. Максимальный штраф на прошедшей неделе - 15 000 рублей - был назначен Усманским райсудом за нарушение предписания по самоизоляции. Вместе с тем ещё пять протоколов были возвращены правоохранительным органам, по трем - производство прекращено, - уточнили в областном суде.
Вместе с этим, на прошлой неделе суды Белгородской области рассмотрели 38 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил поведения при введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП привлечены 29 лиц, в том числе семеро индивидуальных предпринимателей. Три человека подвергнуты административному наказанию в виде штрафа за осуществление розничной торговли непродовольственными товарами. Суммы штрафов составили от 2 000 до 5 000 рублей. Штраф в 10 000 рублей заплатит администратор магазина, допустившая нахождение на рабочем месте продавца без одноразовой маски. За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечена индивидуальный предприниматель: продавец в ее магазине осуществляла реализацию продуктов питания без одноразовой маски. Предприниматель оштрафована на 30 000 рублей. Всего с 1 апреля 2020 года, то есть с момента введения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации статьи 20.6.1, районными и городскими судами Белгородской области административному наказанию по данной статье подвергнуты 65 человек.
С 16 по 30 апреля 2020 года в суды Курской области поступило свыше 700 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, из них более 250 - на прошлой неделе. Судами области рассмотрено 313 таких материалов. Лицам, признанным виновными в совершении правонарушений, назначены административные наказания в пределах санкции указанной статьи - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Средний размер штрафа составляет 3000-5000 рублей, сообщает пресс-служба Курского областного суда.
В период с 15 по 19 апреля 2020 года судами Тамбовской области по «антикоронавирусной» статье привлечено более 20 субъектов. Владелец и генеральный директор магазина заплатят по 5 000 рублей каждый из-за того, что в торговой точке не вели контроль температуры тела работников, не имели запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания, не обеспечили возможность обработки рук кожными антисептиками и качественную уборку помещений, инвентаря и оборудования.
К административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлекались и граждане, нарушающие режим изоляции, предписанный им постановлением санитарного врача. Например, жительница Моршанска заплатит 15 000 рублей за то, что нарушила условия врученного ей постановления главного санитарного врача и покинула место жительства.
- Значительно количество граждан было привлечено к ответственности за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности, установленных постановлением главы администрации Тамбовской области от 26 марта 2020 года № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV). Нарушения были выявлены в связи с несоблюдением гражданами режима самоизоляции и нахождением их вне места жительства. Виновным лицам были назначены административные наказания в виде предупреждений, административных штрафов на сумму от 1000 до 3000 рублей, - сообщает пресс-служба Тамбовского областного суда.